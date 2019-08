Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Lionel Messi

NBA - Bóng rổ nhà nghề Mỹ

Video ĐT bóng rổ nữ Argentina bàng hoàng vì bị xử thua 20 bàn và bị loại ở Pan America Games vì lý do vào trận với trang phục trùng màu đối thủ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nước mắt đã rơi trên gương mặt nhiều "chân dài" của ĐT nữ bóng rổ Argentina

Vụ scandal tai nạn hy hữu này khiến cho Giám đốc phát triển bóng rổ nữ Argentina - bà Karina Rodriguez và lãnh đạo đội tuyển nước này, ông Hernan Amaya phải từ chức. "Đó là một trong những khoảnh khắc buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những gì đã xảy ra.", Amaya chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân Twitter.

VietBao.vn