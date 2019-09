Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Video màn trả lời phỏng vấn với giọng như đàn ông của nữ VĐV Liêu Mạnh Tuyết

Cặp đôi đã được Liên đoàn điền kinh Trung Quốc "giải oan"

Để giải quyết triệt để luồng dư luận không hay về vấn đề này, Liên đoàn Điền kinh Trung Quốc thông báo hôm 29/8, xác nhận rằng hai VĐV Liêu Mạnh Tuyết và Đồng Tăng Hoan là nữ. Họ khẳng định, 2 VĐV vẫn được thi đấu ở các nội dung điền kinh nữ trong thời gian tới.

VietBao.vn