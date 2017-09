Bước vào mùa giải mới, Man Utd có màn thị uy sức mạnh một cách hoàn hảo với 3 chiến thắng liên tiếp, ghi 10 bàn và nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League. Những màn trình diễn vừa qua của thầy trò HLV Jose Mourinho khiến người hâm mộ kỳ vọng về sự trở lại của “Quỷ đỏ”, đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này.

Tuy nhiên, nhiều người tin rằng sức mạnh thực sự của “Quỷ đỏ” vẫn chưa được kiểm chứng khi các đối thủ của họ chỉ là West Ham, Swansea hay Leicester City, những đội bóng thường phải nhận thất bại ngay cả khi đội chủ sân Old Trafford rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhất. Và có lẽ Stoke City mới xứng tầm cho những thử thách đầu tiên của thầy trò Mourinho ở mùa giải này.

Man Utd gặp khá nhiều khó khăn ở vòng đấu này khi các trụ cột bị suy giảm thể lực ở vòng loại World Cup 2018.

Lúc 23h30 ngày 9/9 (giờ Việt Nam), Man Utd sẽ có cuộc hành quân đầy thử thách trên sân Bet365 của Stoke City ở vòng 4 Premier League. Nếu so sánh về thành tích của hai đội bóng, rõ ràng Man Utd quá vượt trội so với đối thủ. Tuy nhiên khi xét về lịch sử đối đầu trong những năm qua, Stoke cho thấy họ không hề ngán đội chủ sân Old Trafford.

Kể từ mùa giải 2013/14, sau khi HLV huyền thoại Alex Ferguson chia tay Old Trafford, nửa đỏ thành Manchester chỉ giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và thua 2 trận sau 6 lần hành quân đến sân Bet365. Chiến thắng gần nhất của “Quỷ đỏ” trên sân của Stoke đã cách đây 4 năm. Ở mùa giải trước, Man Utd dưới bàn tay của HLV Jose Mourinho cũng chỉ giành được 2 trận hòa với cùng tỷ số 1-1 trước đội bóng của HLV Mark Hughes.

Nếu xét cả thành tích đối đầu trên sân Old Trafford (từ mùa giải 2013/14), Man Utd cũng không quá vượt trội so với Stoke City khi họ chỉ giành được 4 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 2 thất bại trong 9 lần gặp nhau. Chiến thắng gần nhất của "Quỷ đỏ" trước "Potters" là ở mùa giải 2015/16 dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội trên sân Bet365 của Stoke City.

Bước vào trận đấu này, thầy trò HLV Jose Mourinho gặp khá nhiều bất lợi khi hầu hết trụ cột của đội bóng bị suy giảm thể lực ở vòng loại World Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia. Quãng đường di chuyển khá dài để trở về hội quân tại Manchester trước chuyến đi đến Stoke City sẽ ảnh hưởng nhiều đến tốc độ phục hồi thể lực của các cầu thủ.

HLV Jose Mourinho cũng không còn thời gian thảnh thơi như giai đoạn đầu mùa giải, ông phải tính toán đưa ra sân đội hình hợp lý để đội bóng có đủ sức chinh chiến ở ba đấu trường Premier League, Champions League và League Cup trong thời gian tới. Sau trận đấu với Stoke, Man Utd sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc với 6 trận đấu trong vòng 17 ngày (trung bình 3 ngày phải thi đấu 1 trận).

Lịch thi đấu của Man Utd trong tháng 9/2017.

Trong khi đó, đội chủ nhà với những sự bổ sung khá chất lượng ở mùa hè vừa qua như Jese Rodriguez, Maxim Choupo-Moting, Kurt Zouma và cựu “Quỷ đỏ” Darren Fletcher đã có khởi đầu mùa giải mới tương đối tốt. HLV Mark Hughes với đội hình 3-4-2-1 đã đánh bại Arsenal, hòa West Bromwich và chỉ có 1 thất bại khi làm khách trên sân của Everton. Tại đấu trường League Cup, Stoke cũng thể hiện sức mạnh của mình với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đội bóng Rochdale.

Với lợi thế sân nhà, Stoke City hoàn toàn tự tin có một trận đấu ngang ngửa với đoàn quân của HLV Jose Mourinho. Đây được coi là thử thách thực sự cho tham vọng giành lại vị thế của Quỷ đỏ thành Manchester.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến.

VietBao.vn