Cách đây hai mùa, HA Gia Lai thua xiểng liểng ở V-League và suýt xuống hạng khiến bầu Đức bực dọc nghi ngờ quân của ông bị đánh hội đồng. Cũng may giờ chót HA Gia Lai thay ông Guillaume bằng trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn đã vớt thành công con tàu gần đắm.

Có lúc cũng chẳng phải là đòn hội đồng vì khi đội bóng bầu Đức gặp quân bầu Hiển đều đá trối chết. Hà Nội vừa đại thắng HA Gia Lai 5-0 do hơn hẳn về tiềm lực và cách chơi, từ nội đến ngoại binh. Thế nhưng ở trận đấu tới, Hà Nội làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng lại dấy lên nghi vấn cả hai sẽ chơi dĩ hòa vi quý do cùng có sự chống lưng của một ông bầu. Dự đoán SHB Đà Nẵng có ít nhất 1 điểm, vì khả năng Hà Nội không có sự phục vụ của cặp trung vệ cứng cáp Duy Mạnh và Đình Trọng do chấn thương.

Trong khi đó, HA Gia Lai dự báo gặp nhiều khó khăn trên sân Thống Nhất do đội chủ nhà Sài Gòn dưới thời của thầy trẻ Tài Em đá bốn trận mới có 1 điểm.

Đám trẻ nhà bầu Đức đi đâu cũng được khán giả đón nhận và ủng hộ. Ảnh: CTV

Tài Em với sự trợ giúp đắc lực của “sếp” Trần Tiến Đại vẫn còn tỏ ra “nai tơ”, chủ yếu do dàn cầu thủ vừa yếu vừa thiếu. Tuy nhiên, khi đối diện với HA Gia Lai non trẻ, chủ sân Thống Nhất sẽ chơi hơn sức mình để tìm đường thoát khỏi suất cuối bảng. Sài Gòn không mất điểm nếu biết cách khắc chế sự hưng phấn của đội khách và đừng để lọt lưới sớm.

Một ngày sau (15-4), tâm điểm sẽ là trận B. Bình Dương - FLC Thanh Hóa. B. Bình Dương đang có phong độ ổn định, còn FLC Thanh Hóa sau khi thay tướng thì có nhiều bất ổn trong nội bộ dù lãnh đạo đội bóng đang trấn an người hâm mộ và dư luận.

Xét cho cùng thì FLC Thanh Hóa nhiều cầu thủ giá trị hơn nhưng B. Bình Dương lại đang ổn định về phong độ lẫn nội tình hơn đội khách đang mệt mỏi sau AFC Cup, cùng lời tố cáo của HLV trưởng vừa ra đi đã chỉ ra việc cầu thủ phá HLV.

Lịch đấu vòng 5 V-League:

• Ngày 14-4: SHB Đà Nẵng - Hà Nội (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Nam Định - TP.HCM (18 giờ), Sài Gòn - HA Gia Lai (VTV6 trực tiếp 18 giờ).

• Ngày 15-4: Cần Thơ - SL Nghệ An (17 giờ), B. Bình Dương - FLC Thanh Hóa (VTV6 trực tiếp 17 giờ), Hải Phòng - Quảng Nam (BĐTV trực tiếp 19 giờ).

Tâm thế của Tài Em trước đội bóng trẻ đang “hot” Sài Gòn tiếp HA Gia Lai chưa hẳn đã được ưu thế sân nhà, bởi HA Gia Lai đi sân nào fan của họ cũng rất đông bởi yêu lối đá đẹp và hết mình của đám trẻ nhà bầu Đức. Trong khi đó Sài Gòn mang cái tên rất gần nhưng thành phần và cách làm bóng đá có lúc lại rất xa với người Sài Gòn. Với HLV Phan Văn Tài Em, sau vòng khai mạc khởi đi làm khách tại Tam Kỳ trước Quảng Nam và có được 1 điểm thì sau đó toàn thua. Đội bóng của Tài Em còn cần rất nhiều thời gian nữa để chinh phục trái tim người hâm mộ Sài Gòn và bản thân HLV Phan Văn Tài Em cũng thế. Mới bước vào ngồi ghế HLV trưởng dẫn đội đá V-League, Tài Em đang tích lũy kinh nghiệm theo kiểu vừa làm vừa học. Chiều nay, HLV Phan Văn Tài Em phải hình dung ra rằng một mình đội bóng anh “chống lại” cả sân Thống Nhất, dù đấy là sân nhà của mình. Những mùa trước Sài Gòn rất bản lĩnh và có cá tính khi còn cái gốc của CLB Hà Nội chuyển vào Sài Gòn, dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng. Giờ thì thành phần của đội đã “hao hụt” nhiều và cá tính thì không còn. Trong khi đó thì HA Gia Lai chỉ đá tập thôi đã “sốt” sân, “sốt” người hâm mộ. Hàng ngàn người, không chỉ là người Gia Lai mà còn người hâm mộ TP.HCM tìm đến và hỏi han thông tin, ùn ùn kéo nhau đi xem các cầu thủ HA Gia Lai tập làm quen sân Thống Nhất. DUY ÂN

VietBao.vn