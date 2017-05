U20 Honduras, đối thủ cuối cùng trong vòng bảng World Cup U20 của Việt Nam có thực lực như thế nào?

Như chúng ta đã biết, U20 Việt Nam vừa trải qua một trận đấu khó khăn tại lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup U20 khi để thua 4 bàn không gỡ trước U20 Pháp. Với kết quả này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải dành chiến thắng trước U20 Honduras (đối thủ ở lượt trận thứ 3) để nuôi hy vọng bước vào vòng trong.

Hãy thử xem thực lực của U20 Honduras, đối thủ cuối cùng trong vòng bảng của chúng ta mạnh đến đâu?





U20 Honduras mạnh hơn nhưng không có nghĩa U20 Việt Nam không có cửa.

Xét về thành tích, sau 2 lượt trận đầu tiên tại bảng E, Honduras chưa có điểm nào, trong đó có trận thua New Zealand 1-3. Còn U20 Việt Nam đã có 1 điểm, trong đó có trận hoà với New Zealand 0-0.

Nếu xét theo tính chất bắc cầu, có thể cho rằng U20 Honduras yếu hơn U20 Việt Nam mới để thua đội bóng mà U20 Việt Nam có thể cầm hoà. Tuy nhiên, nếu đem phương thức toán học áp dụng vào bóng đá thì không phải lúc nào cũng đúng.

Hãy nhìn vào trận thắng của New Zealand, đội bóng đến từ châu Đại Dương vận dụng lối chơi thiên về thể hình, tốc độ (như trận đấu với U20 Việt Nam) để hành lạc U20 Honduras. Tuy nhiên, trái với sự chống đỡ kiên cường của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Honduras lại tỏ ra ngợp trước sức mạnh của U20 New Zealand và để thua 1-3.

Điều đó cho thấy, việc New Zealand thắng Honduras đến từ chính điểm mạnh của đội bóng này, thể hình và tốc độ, hai điều mà chúng ta không có. Do vậy, để U20 Việt Nam thắng Honduras theo kiểu của New Zealand là điều gần như không thể.

Bàn thêm về thực lực, so về thứ hạng chung giữa 2 nền bóng đá, Honduras vẫn trên cơ so với bóng đá Việt Nam. Riêng HLV đội tuyển U20 Pháp, ông Batelli khẳng định Honduras có trình độ cao hơn U20 Việt Nam, sau khi Pháp đã chạm trán cả 2 đội tại vòng bảng, trong ít ngày qua.

Honduras vẫn có điểm mạnh đáng kể so với U20 Việt Nam, đó là kỹ thuật và nền tảng thể lực dẻo dai, đặc trưng của người dân Trung Mỹ. Dù vậy, đây là những điểm mạnh mà U20 Việt Nam có thể khống chế, nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới.

Trong danh sách 21 cầu thủ Honduras tham dự VCK World Cup U20 năm nay, có 18 cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước và chỉ 3 người đang đá bóng ở nước ngoài, nhưng không thuộc các hạng đấu quá cao.

Nhìn chung, các cầu thủ Honduras vẫn chưa thuộc hàng sao sáng của bóng đá trẻ thế giới, kinh nghiệm thi đấu nhà nghề của họ cũng chưa phong phú lắm. Thế nên, U20 Việt Nam vẫn có cơ hội trước đội bóng Trung Mỹ.

VietBao.vn