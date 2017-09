Giải đua xe đạp thăng bằng Konnit Fast n" Fun Tournament Ecopark Road to Thăng Long là chuỗi giải đua tìm kiếm những tay đua Rồng tài năng đại diện Việt Nam tham gia giải Châu Á. Giải vừa được tổ chức tại Công viên Mùa Xuân của Thành phố xanh Ecopark.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, bộ môn xe đạp thăng bằng trở thành lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh cho trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non. Qua những hoạt động này, các bé được rèn luyện tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, sức chịu đựng, sự kiên trì, lòng tự tin và có thể chất, tinh thần tốt.

Các vận động viên nhí trong sự kiện Konnit Fast N" Fun Tournament tại Đà Nẵng.

Theo một nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ), trẻ thường xuyên hoạt động thể chất sẽ có lớp “chất trắng” dày và đặc hơn - đây là chất có khả năng kết nối các vùng khác nhau của chất xám trong não, giúp trẻ tăng khả năng tập trung, nhận thức và học tập hiệu quả.

Nhật Bản là nước có nền giáo dục tiên tiến, trong đó hệ giáo dục mầm non được đánh giá là kiểu mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới học hỏi. Các bé chưa đến 1 tuổi đã tham gia thi đấu thể thao, dù mới biết bò hoặc đi chập chững. Các bé ở lứa tuổi mầm non nhỏ được tham gia các lớp học nhảy, những bé mầm non lớn sẽ tham gia đá bóng như những vận động viên thực thụ. Qua những hoạt động này, các bé được rèn luyện tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, sức chịu đựng, sự kiên trì, lòng tự tin và có thể chất, tinh thần tốt.

Các tay đua nhí tham dựGiải đua xe đạp thăng bằng Konnit Fast n" Fun Tournament Ecopark Road to Thăng Long.

Tại Việt Nam, Konnit Fast N’ Fun Tournament tiên phong phát triển thể chất toàn diện cho trẻ bằng cách cho bé thích nghi với hoạt động thi đấu thể thao từ lúc 18 tháng tuổi. Sau thành công từ hai giải đấu lớn tại TP.HCM và Đà Nẵng, Konnit Fast N" Fun Tournament đã đến với các em nhỏ ở Hà Nội.

Ngoài những vòng đua thú vị và đầy thử thách, trẻ còn được trải nghiệm 10 môn thể thao phối hợp của Australia - Ready Steady Gokids, tham gia lớp học miễn phí với STEAMe Garten tại giải đua, thoả sức sáng tạo với xưởng Creative Gara cũng như các hoạt động vẽ tranh, in áo thú vị tại công viên Mùa xuân, khu đô thị Ecopark.

Các tay đua nhí phấn khích khi giành chiến thắng.

Các tay đua chiến thắng tại giải đua sẽ được tham gia huấn luyện chuyên nghiệp cùng CLB Konnit Kallenges (đơn vị dẫn đầu trong việc đào tạo kỹ năng chạy xe chuyên nghiệp) và trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường xe đạp thăng bằng Châu Á năm 2018. Được biết, Konnit Ventures Viet Nam đã đào tạo và đưa nhiều bạn nhỏ tham dự thành công các giải đấu trong khu vực châu Á thời gian qua./.

Tố Uyên/VOV.VN

