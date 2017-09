Điểm chung của hầu hết các trận đấu ở vòng này là các đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu sẽ chạm trán với các đối thủ yếu hơn, đây sẽ là cơ hội để các đội bóng top trên giành điểm và tăng tốc trên bảng xếp hạng. Hai trận đấu sớm trong ngày 9-9 là cuộc đối đầu giữa Hải Phòng - Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng - XSKT Cần Thơ.

17 giờ ngày 9-9: Hải Phòng - Becamex Bình Dương

Tại "chảo lửa" Lạch Tray, á quân V-League 2016 đón tiếp cựu vương Becamex Bình Dương trong bối cảnh cả hai đội đều không có được phong độ tốt nhất khi lần lượt để thua XSKT Cần Thơ và SHB Đà Nẵng ở vòng 16. Đây chắc hẳn là trận đấu nhiều bất ngờ và nhiều khả năng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào những chân sút hàng đầu là Errol Stevens (Hải Phòng) và Anh Đức (Becamex Bình Dương).

17 giờ ngày 9-9: SHB Đà Nẵng - XSKT Cần Thơ

Ngược lại, ở cuộc so tài giữa SHB Đà Nẵng và XSKT Cần Thơ, cả hai đều trải qua niềm vui chiến thắng ở vòng đấu trước để tự tin bước vào trận đấu này. Đội chủ sân Hoà Xuân rất mong chờ vào một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi các đội bóng trong top 3. Còn với XSKT Cần Thơ, 14 điểm cùng vị trí thứ 12 trên BXH không thể khiến ngưới hâm mộ đội bóng Tây Đô hài lòng, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo chắc chắn sẽ rất quyết tâm giành điểm ở trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn sắp tới.

17 giờ ngày 10-9: Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh

Năm cặp đấu còn lại trong ngày 10-9 cũng rất đáng chú ý với các trận đấu có sự góp mặt của những đội bóng dẫn đầu trên BXH. Trên sân Pleiku, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp đón đội bóng đang xếp thứ 3 là Than Quảng Ninh. Các trụ cột của đội bóng phố núi chắc hẳn sẽ rất quyết tâm thể hiện mình khi trở về thi đấu cho CLB sau kỳ SEA Games 29 không thành công. Tuy nhiên, nhiệm vụ có điểm của Công Phượng cùng các đồng đội sẽ không dễ dàng khi đội bóng đất mỏ đang trải qua chuỗi năm trận bất bại tại V-League với nhiều cầu thủ đạt phong độ cao. Chấn thương của đội trưởng Minh Tuấn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng. Đây hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn và khó đoán biết kết quả của vòng đấu này.

17 giờ ngày 10-9: Sông Lam Nghệ An - Hà Nội

Đương kim vô địch Hà Nội sẽ tới làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An với mục tiêu giành trọn ba điểm để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi FLC Thanh Hoá trên BXH. Hiện tại, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang kém vị trí dẫn đầu tới năm điểm, trong trận đấu tới Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có sự phục vụ Sầm Ngọc Đức và Hoàng Vũ Samson (đều bị treo giò). Ở bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ Nghệ cũng rất khao khát giành điểm để cải thiện vị trí thứ 10 trên BXH hiện tại.

17 giờ ngày 10-9: Sanna Khánh Hòa BVN - TP Hồ Chí Minh

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân của Hà Nội, Sanna Khánh Hoà trở về sân nhà 19-8 Nha Trang để đón tiếp CLB TP Hồ Chí Minh. Dù đội hình không có nhiều cầu thủ thuộc hàng "sao số" nhưng đội bóng phố biển đang cho thấy sự ổn định và dần thoát khỏi biệt danh "ngựa ô" như những mùa giải trước. Chính nhờ sự đoàn kết và lối chơi kỷ luật giữa các cầu thủ trong đội đã giúp đoàn quân của HLV Võ Đình Tân "bay cao" với vị trí thứ 5 trên BXH với 26 điểm. Trong khi đó, tân bình TP Hồ Chí Minh dưới sự "chèo lái" của quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã thể hiện khá tốt với vị trí thứ 9 trên BXH. Thêm một trận đấu khó dự đoán kết quả và hứa hẹn nhiều bất ngờ nữa ở vòng đấu này.

17 giờ 30 ngày 10-9: Long An - Quảng Nam

Ở một trận đấu khác, đội bóng cuối bảng Long An được trở về sân nhà thi đấu sau thất bại 1-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 16, đối thủ của họ sẽ là Quảng Nam. Dù rất nỗ lực qua từng trận đấu vừa qua nhưng đội bóng của HLV Minh Phương gần như không còn cơ hội trụ hạng tại mùa giải năm nay, tuy nhiên không vì thế mà họ sẽ buông xuôi trong cuộc chạm trán sắp tới. Liên tục bị cầm hoà ở hai vòng đấu gần đây, Quảng Nam đang dần bộc lộ những điểm yếu nơi hàng phòng ngự cho dù hàng công thi đấu rất tốt với bốn bàn sau hai trận. Nếu các trụ cột thi đấu đúng phong độ, nhiều khả năng đội bóng đất Quảng sẽ giành trọn ba điểm trong chuyến làm khách trên sân Long An.

18 giờ ngày 10-9: Sài Gòn - FLC Thanh Hóa

Trận cầu tâm điểm giữa Sài Gòn và FLC Thanh Hoá là trận đấu muộn nhất vòng 17. Đội chủ nhà đang có chuỗi năm trận bất bại và tràn đầy tự tin trong cuộc tiếp đón đội bóng đầu bảng FLC Thanh Hoá. Nếu giành được chiến thắng, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ trên BXH. Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ Thanh sẽ hành quân tới sân Thống Nhất với mục tiêu có điểm để tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn với các đội bóng đang bám đuổi phía sau. Đây xứng đáng là cuộc đối đầu đáng xem nhất của vòng 17 V-League 2017.

HUY VŨ

VietBao.vn