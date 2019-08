Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Thể thao

Đua xe MotoGP

Video sự cố tay đua mô-tô bị đối thủ đâm vào đầu gây choáng váng ở Tây Ban Nha:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pablo Careno bình thản sau đại nạn

Chia sẻ với truyền thông địa phương sau vụ việc, Cabero nói: "Đoạn video tai nạn ấy trông có vẻ đáng sợ vì nó đã bị cắt gọt. Có vẻ như cậu ấy đã khiến tôi bất tỉnh nhưng tôi thật sự không hề ngất đi bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, nó giống như một cú đánh mạnh mẽ vào tôi vậy."

Gặp đại nạn vẫn bình yên vô sự trong tháng 7 âm (tháng Cô hồn theo quan niệm Âm lịch của người Việt Nam), có lẽ Pablo Careno thật sự đã gặp may mắn rất lớn.

VietBao.vn