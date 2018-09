Video Matt Barnes và dàn sao Golden State Warriors được vinh danh với chức vô địch NBA 2017:

Matt Barnes rất nhiều lần hút cần sa trước mỗi trận đấu

Cũng giống như Matt Barnes, một cựu cầu thủ NBA khác là Stephen Jackson cũng thừa nhận mình từng có thói quen hút cần sa, trong khi ấy hai danh thủ khác là Jay Williams và Kenyon Martin thì khẳng định 80-85% cầu thủ ở sân chơi danh giá này có sử dụng chất kích thích gây nghiện này.

Barnes hiện đang hợp tác với công ty nghiên cứu về cần sa UCLA để cùng xã hội tập trung giúp các VĐV bóng rổ Mỹ phòng tránh và thoát khỏi tệ nạn xấu đang lan nhanh trong giới cầu thủ xứ cờ hoa này.

VietBao.vn