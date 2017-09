Premier Futsal là giải đấu futsal đa quốc gia do danh thủ Bồ Đào Nha Luis Figo sáng lập năm 2016 và được các ông bầu giàu tiềm lực tài chính của Ấn Độ tổ chức thành 2 chặng tranh tài vô cùng hấp dẫn tại Ấn Độ (vòng bảng) và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (bán kết, chung kết). Năm nay, bên cạnh 6 danh thủ sân cỏ được hàng triệu CĐV yêu mến là Ronaldinho, Ryan Giggs, Paul Scholes, Hernan Crespo, Michel Salgado và Deco, ban tổ chức (BTC) giải còn tạo bất ngờ khi mời 4 cầu thủ futsal của 2 CLB Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa sang Ấn Độ thi đấu.

Danh Phát (phải) trong trận đấu gặp Ronaldinho Ảnh: Phi Tôn

Người làm cầu nối đưa 4 cầu thủ Danh Phát, Mai Thành Đạt, Tôn Thất Phi và Phan Khắc Chí sang thi đấu ở giải Premier Futsal 2017 là ông bầu Trần Anh Tú của CLB Thái Sơn Nam. Dù bận rộn với công việc kinh doanh cũng như làm trưởng đoàn đội tuyển futsal Việt Nam sang Turkmenistan tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017, tuy nhiên bầu Tú vẫn kịp phúc đáp lời mời từ BTC giải đấu futsal danh tiếng thế giới khi tạo điều kiện cho 4 cầu thủ từng khoác áo tuyển futsal Việt Nam được dịp sang Ấn Độ so giày cùng những danh thủ thế giới.

Ngày 15-9, lần đầu tiên futsal Việt Nam vinh dự được góp mặt với 2 cầu thủ là Danh Phát và Thành Đạt. Nếu Danh Phát thi đấu trong màu áo Bengaluru Royals do Paul Scholes làm đội trưởng thì Mai Thành Đạt chơi cho CLB Telugu Tigers do Deco làm đội trưởng. Hai cầu thủ còn lại là Thất Phi và Khắc Chí do làm thủ tục muộn hơn nên đến ngày 19-9 mới có mặt ở Ấn Độ và được BTC xếp đá cho CLB Kerala Cobras do Michel Salgado làm đội trưởng. Rất thú vị là cả 4 cầu thủ đều thi đấu, tạo được nhiều dấu ấn giúp futsal Việt Nam nở mặt trong mắt bạn bè quốc tế.

Trò chuyện cùng Tôn Thất Phi, người thuộc biên chế Thái Sơn Nam nhưng đang chơi trong màu áo Thái Sơn Bắc, cầu thủ này vẫn không giấu được cảm giác hạnh phúc khi ghi bàn thắng ngay trong trận đầu ra quân cùng CLB Kerala Cobras. "Khi nghe thầy Trần Anh Tú thông báo được đi Ấn Độ thi đấu, tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Sang đến Mumbai rồi, tôi và Phan Khắc Chí vẫn cứ nghĩ cùng lắm là ngồi khán đài xem các thần tượng sân cỏ như Ronaldinho hay Paul Scholes chơi bóng. Không ngờ, BTC xếp 2 chúng tôi vào đội Kerala Cobras có danh thủ Michel Salgado, lại còn được đá chính trận đấu gặp Delhi Dragons có Ronaldinho hôm 21-9. Không thể diễn tả nổi cảm giác hạnh phúc khi chơi bóng bên cạnh những thần tượng sân cỏ bằng xương bằng thịt" - Thất Phi tự hào.

Dù Kerala Cobras để thua đội bóng do Ronaldinho làm đội trưởng nhưng Thất Phi vẫn cảm thấy hãnh diện khi cùng với Khắc Chí được các đồng đội vốn toàn danh thủ thế giới tán dương. "Michel Salgado khen tôi và cho biết anh rất ngạc nhiên về trình độ futsal của các cầu thủ Việt Nam. Vốn là người Tây Ban Nha, quốc gia có trình độ futsal đẳng cấp thế giới, nên lời khen của danh thủ Real Madrid khiến tôi cực kỳ tự hào. Thực tế, xem Ronaldinho, Paul Scholes, Crespo hay Deco chơi bóng futsal chủ yếu là trình diễn, không đòi hỏi nền tảng thể lực chuyên nghiệp khi họ đã lớn tuổi. Tuy nhiên, chứng kiến những pha xử lý kỹ thuật mê hoặc, tư duy chiến thuật và khả năng quan sát tinh tế của họ mới hiểu vì sao hàng triệu người yêu mến những danh thủ này, trong đó có cả tôi" - cầu thủ đang chơi cho Thái Sơn Bắc tâm sự.

Paul Scholes bất ngờ về cầu thủ Việt

Có dịp giao lưu cùng Danh Phát (cùng đội), Thất Phi và Khắc Chí, cựu danh thủ Paul Scholes của CLB Manchester United bày tỏ sự ngạc nhiên trước trình độ chơi bóng kỹ thuật của các cầu thủ futsal Việt Nam. "Paul Scholes cho biết anh khá bất ngờ khi BTC giải mời một số cầu thủ Việt Nam sang thi đấu. Tuy nhiên, sau khi so giày thì đã giải tỏa được phần nào sự tò mò về trình độ futsal của Việt Nam, đội tuyển vừa vào đến vòng 16 đội của World Cup futsal 2016. Scholes chia sẻ trong thời gian tới sẽ sang Việt Nam du lịch cũng như theo dõi một số trận đấu bóng đá ở Việt Nam" - website của giải Premier Futsal 2017 thông tin.

Tôn Thất Phi chụp ảnh kỷ niệm cùng Paul Scholes Ảnh: Phi Tôn

Anh Dũng

VietBao.vn