Việc Cristiano Ronaldo rời Real Madrid và sang Juventus dường như khiến người hâm mộ đội bóng Hoàng gia ngoảnh mặt với siêu sao 33 tuổi. Bằng chứng số đông độc giả báo AS dành sự ủng hộ cho Modric trong cuộc đua tới giải "The Best", tôn vinh cầu thủ hay nhất năm của FIFA.

Điều đáng nói số phiếu bình chọn Modric chiến thắng cao gấp 6 lần Ronaldo. Theo AS, tiền vệ người Croatia nhận được 34,783 phiếu bình chọn, chiếm tỷ lệ đến 82,21%. Còn CR7 chỉ nhận được 5,815 bình chọn. Tiền đạo Mohamed Salah nhận được 1,713 bình chọn.

Fan Real Madrid tin Modric sẽ giành giải "The Best 2018". Ảnh: Getty Images.

Cơ sở để độc giả tin Modric xứng đáng giành giải "The Best" năm nay thuộc về màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2018, sân chơi tiền vệ người Croatia cùng các đồng đội tạo ra lịch sử khi lọt vào chung kết. Trên đất Nga, Modric cũng bỏ túi luôn Quả bóng vàng World Cup.

Hôm 30/8, Modric vượt Ronaldo để giành danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa 2017/18. Đây là tiền đề hứa hẹn giúp cựu sao Inter Milan tiếp tục thâu tóm thêm những giải thưởng cao quý khác, trong đó bao gồm "The Best". Năm ngoái, Ronaldo là người được xướng tên trong đêm gala.

Nếu Modric tiếp tục thắng Ronaldo, đây sẽ là năm cực kỳ ngọt ngào của ngôi sao Croatia. Việc một tiền vệ được tôn vinh ở những giải thưởng cá nhân cũng cho thấy công bằng vẫn còn chỗ đứng trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi có xu hướng tôn vinh số bàn thắng của tiền đạo hơn giá trị đóng góp thầm lặng.

Vào 24/9, tại London (Anh), đêm gala trao giải "The Best" 2018 sẽ được diễn ra. Năm ngoái, Ronaldo là người giành chiến thắng ở giải thưởng này.

VietBao.vn

