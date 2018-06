Sau khi bị nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan IS đe dọa tới tính mạng, danh thủ C.Ronaldo đã thuê 2 siêu vệ sỹ hộ tống bên mình trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2018 trên đất Nga.

Bức ảnh IS dọa hành quyết Messi và C.Ronaldo

2 vệ sỹ theo sát C.Ronaldo trong trận chung kết Champions League

Cuối tháng 5 vừa qua, nhóm khủng bố IS đã lên tiếng kêu gọi những phần tử cực đoan ủng hộ nhóm này tiến hành các vụ tấn công nhắm vào sự kiện World Cup 2018.

Cùng với đó, IS còn cho đăng tải bức ảnh ghép những kẻ khủng bố bịt mặt đang hành quyết 2 cầu thủ bóng đá. Chúng khẳng định sẽ chặt đầu 2 “ngôi sao” của bóng đá thế giới là Lionel Messi và C.Ronaldo theo cách tương tự.

Ngay sau lời đe dọa của IS, an ninh tại Moscow và các thành phố lớn ở Nga nói chung đã được tăng cường ở mức cao. Nga cũng phát đi tuyên bố sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các đoàn tham dự World Cup 2018 cũng như các cổ động viên.

Tuy nhiên, cam kết của Moscow vẫn không khiến C.Ronaldo an tâm. Theo tin mới nhất, cầu thủ này đã chi tiền để thuê riêng 2 vệ sỹ rất tên tuổi. Đó là Goncalo Salgado, một võ sỹ MMA (võ tổng hợp) nổi tiếng từng thắng 7 trận tại giải siêu hạng nặng từ năm 2006-2011.

Người còn lại là Nuno Marecos, một vệ sỹ kiêm dũng sỹ đấu bò nổi tiếng của Bồ Đào Nha. Khác với môn đấu bò của Tây Ban Nha, các võ sỹ tại Bồ Đào Nha sẽ phải dùng tay không để đấu lại những con bò nặng nửa tấn! Do đó họ sở hữu những kỹ năng phán đoán, đối kháng cực tốt trước các mối nguy hại.

Cặp đôi vệ sỹ này đã theo chân C.Ronaldo tới Kiev, Ukraine trong trận chung kết Champions League cuối tháng 5 vừa qua. Họ luôn theo sát “ngôi sao” người Bồ Đào Nha ngay cả khi nhận giải.

