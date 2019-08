HLV Park Hang-seo nhiều lần do thám đối thủ Động thái phòng ngừa của HLV trưởng ĐT Thái Lan là có cơ sở, bởi trước những giải đấu quan trọng, việc các đội bóng do thám lẫn nhau là bình thường. HLV Park từng nhiều lần cử trợ lý "xem giò" đối thủ HLV Park Hang-seo cũng từng tiết lộ cử trợ lý do thám U23 Australia ở VCK U23 châu Á, hay Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 18... Thậm chí ông Park còn kể do Olympic Hàn Quốc rất đề phòng nên ông đã phải nhờ một người quen là người Hàn Quốc xâm nhập và thu thập dữ liệu buổi tập của đội bóng quê hương. Với vòng loại World Cup lần này, ông Park cũng chỉ cho phép báo chí tác nghiệp 25 phút đầu (phần khởi động), sau đó tập kín. Mọi thành phần không liên quan tới buổi tập đều được bảo vệ sân mời ra ngoài.