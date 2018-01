Các quan chức giải quần vợt Úc mở rộng buộc phải giải thích lý do vì sao không mở mái che sân đấu Rod Lever, mặc dù điều kiện thời tiết Melbourne lúc đấy khá nóng và ẩm ướt.

BTC quần vợt Úc biện minh, nhiệt độ, độ ẩm không quá 32,5 độ C nên không cần thiết để mở mái che sân đấu Rod Lever.

Tay vợt Halep mất sức sau trận chung kết úc mở rộng. ẢNH: AO

Sau trận thua 6/7; 6/3/ 4/6, Halep từng bộc bạch: “Tất nhiên tôi buồn vì không giành chiến thắng nhưng hôm nay Caroline chơi tốt hơn tôi. Chắc chắn tôi sẽ dành nhiều năm nữa để chiến đấu. Hy vọng tôi sẽ đối mặt với một thách thức khác tương tự hôm nay”.

Một tuyên bố từ Tennis Australia cho biết: “Vào buổi chiều, chỉ số Wet Bulb Globe Temperatu (WBGT: đánh giá độ ẩm, nhiệt độ và bức xạ) đo được là 40,4 độ C và được theo dõi chặt chẽ. Đến 6 giờ chiều, WBGT đo được là 32,7 độ C hơn không đáng kể so với dự báo sẽ đạt vào lúc 20 giờ 30 là 32,5 độ C, nên trọng tài quyết định cho đóng mái che. Thời điểm trọng tài cho trận chung kết bắt đầu, WBGL đo được là 32,6 độ C.

Quyết định trên của trọng tài dựa theo lời khuyên chuyên nghiệp của cục khí tượng, cũng như giám đốc bộ phận y tế giải Úc mở rộng.

Dựa trên những lời khuyên đó và dự báo nhiệt độ WBGT vượt ngưỡng dự báo 32,5 độ C không đáng kể. Trước khi trận đấu bắt đầu, trọng tài chính cho đóng mái che gây ra sức nóng cực đoan của Rod Lever. Ở sự kiện năm nay không lần nào WBGT đúng ngưỡng đã đo được”.

