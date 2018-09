ASIAD 2018 đã kết thúc nhưng những dấu ấn tới từ các siêu VĐV vẫn hết sức đậm nét, mời các bạn đón xem loạt bài "Siêu nhân ở ASIAD vàng đeo trĩu cổ" từ ngày 5/9!

Trước khi ASIAD 2018 diễn ra, không nhiều người biết về cô gái Rikako Ikee mới 18 tuổi (sinh 4/7/2000), tuy nhiên ngay từ khi các cuộc đua trên đường bơi bắt đầu diễn ra cả châu Á đã phải chú ý tới cô nàng trẻ tuổi này.

Chân dung VĐV xuất sắc nhất ASIAD 2018 - Rikako Ikee

Rikako chia sẻ với giới truyền thông rằng cô là một người không thích sự ồn ào và ghét thất bại, đó là lý do giúp cô gái 18 tuổi giành được thành tích "vô tiền khoánh hậu" trên đường đua xanh tại Á vận hội.

Trong lần tiên tham dự ASIAD, Rikako Ikee cùng đồng đội giành tấm HCV và phá kỷ lục ASIAD ở nội dung 4*100m với thời gian 3 phút 36 giây 52 (hôm 19/8). Tiếp đó cô giành thêm 2 HCV trong ngày 20/8, có thêm 1 HCV ngày 21/8 và 2 tấm HCV còn lại tới vào ngày 23 và 24/8.

Không chỉ là 6 tấm HCV, cô gái 18 tuổi còn ghi danh vào lịch sử Á vận hội khi phá được 6 kỷ lục. Cô chính thức vượt qua tiền bối đồng hương Yoshimi Nishigawa (2 lần giành 5 HCV ở 1 kỳ ASIAD), để trở thành kình ngư đầu tiên có 6 HCV ở một kỳ Á vận hội.

Trong lịch sử các kỳ ASIAD, chỉ có xạ thủ So Gin-man của Hàn Quốc là vận động viên đạt đến con số 7 HCV và 1 HCB tại ASIAD New Delhi 1982. So với So Gin-man thì Ikee cũng có thể đứng "chung mâm" bởi ngoài 6 tấm HCV thì cô còn có 2 HCB tại ASIAD 2018.

Với thành tích ấn tượng này, cô gái sinh năm 2000 sẽ là VĐV chủ chốt khi nước Nhật Bản tổ chức Olympic Tokyo 2020.

Rikako Ikee giành 6 HCV và phá 6 kỷ lục ASIAD

TT Nội dung VĐV Kỷ lục ASIAD mới Ngày 1 4×100m tiếp sức tự do Rikako Ikee, Natsumi Sakai, Tomomi Aoki, Chihiro Igarashi 3:36.52 19/8/2018 2 100m tự do Rikako Ikee 53.27 20/8/2018 3 50m bướm Rikako Ikee 25.55 20/8/2018 4 100m bướm Rikako Ikee 56.30 21/8/2018 5 4×100m tiếp sức hỗn hợp Natsumi Sakai, Satomi Suzuki, Rikako Ikee, Tomomi Aoki 3:54.73 23/8/2018 6 50m tự do Rikako Ikee 24.53 24/8/2018

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo về một tài năng trẻ mới 16 tuổi nhưng đã làm "điên đảo" ASIAD 2018 vào 6h sáng mai 6/9!

