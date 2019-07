Sự kiện:

Federer - Nadal: Tennis siêu kinh điển

Rafael Nadal

Novak Djokovic

2 trận bán kết đơn nam Wimbledon giữa Federer gặp Nadal và Djokovic đấu Bautista-Agut đều sẽ được tường thuật trực tiếp hôm nay (12/7). Mời các bạn chú ý đón xem!

[2] Roger Federer (Thụy Sĩ) - [3] Rafael Nadal (Tây Ban Nha): Khoảng 21h00, 12/7, Bán kết đơn nam Wimbledon 2019, sân Trung tâm

Video chung kết Wimbledon 2008 kinh điển giữa Federer và Nadal:

Djokovic chưa quên nỗi đau thua Bautista-Agut cả 2 lần gặp gỡ trong năm 2019

Đánh giá về đối thủ nguy hiểm này, Djokovic chia sẻ trên trang chủ ATP World Tour: "Khả năng của anh ấy là giữ vững quan điểm ngay cả khi có vẻ như anh ấy đang đi bộ. Roberto có sự nhất quán đáng kinh ngạc với những cú đánh của mình, rất ổn định từ cả cú thuận tay và cú trái tay."

Liệu Nole có thể ngắt mạch thua 2 trận liên tiếp trước Bautista-Agut để tiến gần hơn đến cơ hội bảo vệ ngôi vương Wimbledon năm nay?

Video Djokovic thất bại trước Bautista-Agut ở vòng 4 Miami Masters 2019:

