Rạng sáng nay 8-12 theo giờ Việt Nam, Ronaldo đã chính thức đăng quang danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới 2017, đúng với những gì người ta dự đoán. Đây là lần thứ 5, ngôi sao người Bồ Đào Nha vinh dự nhận được giải thưởng cao quý này.

Ronaldo và 5 khoảnh khắc giành Quả bóng Vàng thế giới

Danh hiệu lần thứ 5 của Ronaldo còn ý nghĩa hơn bội phần, khi anh đã chính thức cân bằng kỷ lục của Messi, người cũng đã có 5 Quả bóng Vàng trước đó. Ronaldo giờ đây đã thực sự không còn thua kém đại kình địch của mình về danh hiệu cá nhân, như những gì người ta hay bàn ra tán vào.

Thống kê về thành tích giữa hai siêu sao này cũng cho ra kết quả đáng kinh ngạc. Ngoài việc cùng 5 lần giành QBV, Ronaldo và Messi đều đã có 4 lần sở hữu Chiếc giày vàng châu Âu, 1 lần giành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 4 lần vô địch Champions League, 3 lần đoạt Siêu cúp châu Âu và 3 Cúp thế giới cùng với CLB của mình.

Họ sinh ra để làm đối thủ lớn của nhau

Một số thống kê khác như Vua phá lưới Champions League, Ronaldo nhỉnh hơn Messi 1 lần (6 so với 5), và CR7 từng hai lần giành giải The Best của FIFA, còn Messi thì chưa lần nào. Nhưng mọi con số ấy không thể làm lù mờ sự kình địch giữa hai vì tinh tú của bóng đá thế giới này.

Với tổng cộng 10 Quả bóng Vàng, Ronaldo và Messi đã và đang tạo ra màn đua tranh vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử. Ngay cả khi CR7 đã 32 tuổi còn Messi cũng chớm "băm", thì nhiều người vẫn tin rằng cuộc đua sẽ còn tiếp diễn với những kịch bản khó lường hơn, bất chấp sự "can dự" của Neymar hoặc Hazard ở tương lai gần.

Thống kê thành tích cân bằng đáng kinh ngạc của Ronaldo và Messi (Ảnh: BĐS)

Có thể một ngày nào đó, Neymar, Hazard, Mbappe hay một ngôi sao trẻ trung nào khác sẽ bước lên bục cao nhất của danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới, nhưng để tạo ra một cuộc đua tranh vĩ đại, luôn hơn kém nhau từng li từng tí như Ronaldo và Messi, có lẽ là không bao giờ. Đơn giản bởi bóng đá thế giới khó có thể sản sinh ra được một cặp đại kình địch nào như họ thêm lần nữa.

VietBao.vn