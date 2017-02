Trong sáu đề cử được bầu chọn bởi các nhà chuyên môn, nhà bình luận, những nhà báo thể thao và cả đại diện người hâm mộ đã có ba kết quả được công bố. Đó là các giải tư, năm và sáu gồm đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (445 điểm), cầu thủ Lương Xuân Trường (379 điểm) và tập thể đội U-16 Việt Nam (304 điểm).

Với đội tuyển nữ Việt Nam, hình ảnhlăn xả, hết mình tại giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) đồng thời tuân thủ luật chơi trong thời điểm nhạy cảm trong khi người hâm mộ “sôi” lên vì quả luân lưu quyết định bị từ chối do tranh cãi bóng đá qua hết vạch cầu môn hay chưa. Thế mà thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn giữ được sự tỉnh táo đồng thời chia sẻ rằng đội nhà thua do kém về chuyên môn chứ không đổ tội cho trọng tài. Hành động này được khen là do có những cái đầu lạnh và sự tuân thủ kịp thời để không dẫn đến tình huống xấu hơn từ nổi nóng.

Còn tập thể đội U-16 Việt Nam với lối chơi tấn công hồn nhiên, hết mình và giàu cống hiến trong giải U-16 Đông Nam Á qua hàng loạt chiến thắng. Đến trận bán kết, dù với sức ép của 50.000 khán giả Campuchia nhưng các cầu thủ trẻ U-16 Việt Nam đã vượt qua được áp lực để đánh bại đội chủ nhà, lọt vào chung kết... Trong trận chung kết, dù thua trong thế dẫn trước đối thủ U-16 Úc 3-1 nhưng toàn đội vẫn tiếp tục cống hiến lối chơi tấn công đẹp mắt.

Có ý kiến chê trách việc các cầu thủ trẻ thắng mà không biết giữ nhưng với sự hồn nhiên và cống hiến của bóng đá trẻ lại được đa số khen ngợi là hãy cống hiến trước ở lứa tuổi 16 chứ đừng sa vào toan tính.

Sự hồn nhiên của các cầu thủ U-16 giàu cống hiến sẽ được nhắc đến trong đêm gala ngày 1-3. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Với cầu thủ Lương Xuân Trường, người cày ải miệt mài suốt các giải đấu từ K-League tạo ảnh hưởng lớn cho bóng đá Việt Nam đến các giải của đội tuyển Việt Nam rồi sang đến AFF Cup và cả U-21 quốc tế báo Thanh Niên đến độ kiệt sức và chấn thương nhưng vẫn cố gắng. Đó là điểm son cho tinh thần fair play mà Xuân Trường luôn là tấm gương sáng về tinh thần và sự cống hiến lẫn phong cách bình dị của một ngôi sao nhưng anh không bao giờ nhận mình là sao.

Ba đề cử còn lại vẫn trong vòng bí mật vì ban tổ chức muốn tạo bất ngờ trong đêm gala trao giải tại hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên ngày 1-3 (Đài Truyền hình TP.HCM trực tiếp kênh HTV Thể thao từ 19 giờ).

Đó là HLV Hoàng Anh Tuấn, người truyền lửa đa tài, đa phong cách, có tinh thần cầu tiến giúp đội U-19 Việt Nam đạt thành tích tốt được báo chí khu vực xem là một hiện tượng hiếm. Ông cũng là người đã có những liệu pháp tâm lý cùng những hành động fair play trong suốt quá trình dẫn dắt đội U-19 tham dự vòng chung kết U-19 châu Á và đoạt vé tham dự World Cup U-20 năm 2017.

Là đội Futsal Việt Namtại vòng chung kết World Cup Futsal 2016 tổ chức ở Colombia. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno đã tạo nên dấu ấn đậm nét và vào đến vòng knock out. Ấn tượng đậm nhất là lối chơi giàu tinh thần cống hiến và liên tục gây bất ngờ đối với giới truyền thông quốc tế và cả FIFA. Cũng từ đó FIFA đã trao cho đội tuyển Futsal Việt Nam danh hiệu đội bóng Fair Play vòng chung kết World Cup Futsal 2016 và là đội ít phạm lỗi 12 và ít nhận thẻ phạt nhất.

Là các cầu thủ bóng đá nữ TP.HCM. Những người đã đóng góp tiền lương và thưởng của mình để giúp xây và trao nhà tình nghĩa cho người nghèo. Đây là việc làm thiết thực của cầu thủ nữ qua nhiều năm khi chung sức ở các trận đấu gây quỹ ủng hộ những VĐV, các trường hợp khó khăn như Lê Thị Huệ, Hoàng Hà Giang, nhà báo Minh Hùng; thăm hỏi một VĐV Quảng Ninh bị chấn thương, đồng hành với chương trình nước sạch cho nông dân Bến Tre. Gần nhất, các cô gái đã trích tiền thưởng để trao ba nhà tình thương cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở các phường Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang (quận 1, TP.HCM).

Sẽ thật khó đoán bởi ba đề cử này đề cử nào cũng có những ưu thế riêng và cũng tạo những ấn tượng nhất định dù là cá nhân hay tập thể, dù là bóng đá sân cỏ hay Futsal đã là một phần không thể thiếu với người hâm mộ.

Hãy chờ xem giây phút công bố với nhiều bất ngờ và đậm màu sắc bóng đá trong đêm gala sắp diễn ra.

