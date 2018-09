- Giải Golf Hiểu về trái tim 2018 vừa kết thúc tại sân Laguna Lăng Cô (Huế) đã quyên góp được hơn 1,4 tỷ đồng để mổ tim cho những trẻ em mắc tim bẩm sinh tại miền Trung.

Giải Golf Hiểu về trái tim - Swing for the Heart 2018 được tổ chức nhân sinh nhật lần thứ 8 của Quỹ Hiểu về trái tim do diễn viên Chi Bảo làm giám đốc. Có hơn 100 golfer tham gia tranh tài, trong đó có nhiều sao Việt như vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang- người mẫu Thuý Hạnh, cựu người mẫu Thuý Hằng, cựu người mẫu Bình Minh, diễn viên Trương Ngọc Ánh. Diễn viên Chi Bảo cũng xách gậy "cầy" ải 18 lỗ của sân golf Laguna Lăng Cô.

Diễn viên Chi Bảo và nhiều sao Việt đã có giải golf giàu ý nghĩa

Điểm nhấn của giải golf là toàn bộ phí tham gia và đấu giá từ thiện đều dành để gây quỹ hỗ trợ các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực miền Trung phẫu thuật. Kết thúc giải đấu và đêm tiệc từ thiện, diễn viên Chi Bảo và cộng sự đã quyên góp được hơn 1,4 tỷ đồng để mổ tim cho những trẻ em mắc tim bẩm sinh tại miền Trung.

Cựu danh thủ Hồng Sơn...

Theo Chi Bảo, trước giải đấu diễn viên này chỉ kỳ vọng, sự kiện sẽ quyên được khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền quyên góp đã vượt quá sự mong đợi của BTC giải.

Diễn viên Chi Bảo nói “Số tiền sẽ được chúng tôi công khai trên trang web của Quỹ Hiểu về trái tim để mọi người biết rõ. Chúng tôi sử dụng số tiền này để mổ cho những em nhỏ mắc bệnh tim nào, với chi phí mỗi ca phẫu thuật bao nhiêu… cũng được công khai một cách minh bạch. Tôi rất cám ơn các nghệ sĩ, doanh nghiệp và golfer đã ủng hộ cho Quỹ bằng những hành động cao đẹp”.

... vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang, người mẫu Thuý Hạnh khẳng định đồng hành với các chương trình thiện nguyện

Do ý nghĩa cao đẹp của giải đấu, nhiều sao Việt đều khẳng định tiếp tục đồng hành để tiếp nối hành trình thiện nguyện, giàu ý nghĩa nhân văn.

