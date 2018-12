Sự kiện:

MMA

Mới đây, ONE Championship – giải đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á đã công bố nội dung cho sự kiện ONE: A NEW ERA – sự kiện “đinh” nhất của giải đấu này trong năm 2018 sẽ diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) vào 31/3 năm sau.

Đáng chú ý nhất, lần đầu tiên trong lịch sử ONE Championship cùng lúc tổ chức đến 3 trận đấu tranh đai vô địch trong cùng một sự kiện.

ONE Championship dồn dàn siêu sao đại chiến tại Nhật Bản

Cụ thể, Jing Nan (Trung Quốc) nữ võ sĩ đang giữ đai vô địch hạng cân Straweight (hạng rơm) sẽ đối đầu với “thiên thần Singapore” Angela Lee – nữ võ sĩ đang thống trị hạng cân Atomweight (hạng nguyên tử) và đang muốn có chiếc đai thứ 2 cho mình.

Đây là trận đấu “nóng” cả trên sàn lẫn ngoài đời khi cả hai từng “hằm hè” nhau trước đó. Nếu giành chiến thắng, Angela Lee sẽ là nữ võ sĩ đầu tiên vô địch hai hạng cân trong lịch sử ONE Championship.

Biểu tượng võ thuật mới của Myanmar - Aung La N Sang sẽ bảo vệ đai vô địch Middleweight (hạng trung) trước đối thủ Nhật Bản giàu kinh nghiệm và bản lĩnh Ken Hasegawa. Hấp dẫn không kém, Eduard Folayang (Philippines) người vừa lấy lại được ngôi vương Lightweight (hạng nhẹ) sẽ có trận thư hùng với huyền thoại sống người Nhật Bản - Shinya Aoki, võ sĩ từng vô địch thế giới.

“Thiên thần Singapore” Angela Lee

Sức hấp dẫn của sự kiện ONE: A NEW ERA chưa dừng lại đó. Hai tân binh lừng lẫy thế giới vừa gia nhập từ UFC Demetrious “Mighty Mouse” Johnson và Eddie “The Underground King” Alvarez cũng sẽ chính thức được ONE Championship mang ra trình làng tại Nhật Bản.

Alvarez (Mỹ) từng hai lần vô địch thế giới hạng nhẹ. Trong khi đó, Johnson được xem là một trong những tay đấm MMA xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Dù đối thủ chưa được công bố nhưng sự xuất hiện của hai cái tên này đủ “đốt cháy” mọi sự kiện võ thuật trên thế giới.

Có quá nhiều điều đáng chờ đợi tại ONE: A NEW ERA khi một lần nữa các trận đấu tại sự kiện này đều là những cuộc chiến đỉnh cao. Đây được xem là “phát pháo” mạnh mẽ của ONE nhằm tiến quân vào thị trường thể thao Nhật Bản.

VietBao.vn