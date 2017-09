Đội bóng xứ Thanh đang dẫn đầu V-League với cách biệt 5 điểm so với Hà Nội FC nên không ngạc nhiên khi trước chuyến làm khách của Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất vào lúc 18 giờ ngày 10-9 (HTV Thể thao tường thuật trực tiếp), BTC trận đấu cho biết đã có ít nhất 10.000 vé được bán cho CĐV của FLC Thanh Hóa. "An ninh sẽ được thắt chặt. Ngoài hội CĐV CLB Bóng đá Sài Gòn vẫn cổ vũ ở một phần khán đài B, chúng tôi đã liên hệ để chuyển toàn bộ khán giả là công nhân viên chức thuộc các cơ quan LĐLĐ TP HCM từ khán đài B sang khán đài A4 để bảo đảm an toàn cho việc cổ vũ. Riêng số lượng vé ở các phần khán đài còn lại, BTC đã phân phối cho các CĐV Thanh Hóa với ước tính lúc này khoảng 10.000 vé. Sân Thống Nhất hôm nay sẽ là một ngày hội" - Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông chia sẻ.

Dù không thể so sánh về số lượng khán giả nhưng trên sân, Sài Gòn FC là một thử thách thật sự với thầy trò ông Petrovic. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng luôn thi đấu tốt trên sân nhà. Họ mới chỉ thất bại 3 trận kể từ đầu mùa, hiện chỉ kém FLC Thanh Hóa 6 điểm. Nếu giành chiến thắng ở trận cầu này, cơ hội đua tranh ngôi vô địch sẽ rộng mở với Sài Gòn FC.

Lượt đi, FLC Thanh Hóa bị Sài Gòn FC cầm chân 1-1 trên sân nhà Ảnh: Hải Anh

Dù vậy, trong 2 tháng nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho tuyển quốc gia và U22 tập trung, FLC Thanh Hóa không bị tổn thất nhiều về lực lượng vì có ít cầu thủ được triệu tập. Ở U22 Việt Nam, chỉ có tiền đạo Lê Thanh Bình và thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng cả hai hầu như ít được sử dụng. Trong khi đó, ở tuyển Việt Nam cũng chỉ có Ngô Hoàng Thịnh và Nguyễn Trọng Hoàng được gọi và đá 1 trận với Campuchia nên không mất nhiều sức. Với việc có được lực lượng mạnh nhất trước chuyến làm khách trên sân Thống Nhất, FLC Thanh Hóa sẽ không ngán chủ nhà.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác trong ngày 10-9, HAGL phải tiếp đón Than Quảng Ninh trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng (VTV6, 17 giờ). Tuấn Anh và Văn Thanh nhiều khả năng sẽ không được đăng ký vì có dấu hiệu quá tải. Công Phượng, Văn Toàn vẫn ra sân nhưng với những dư âm không tốt từ SEA Games, cả hai thực sự khó tỏa sáng khi gặp đối thủ kinh nghiệm như Than Quảng Ninh.

Cũng từ vòng 17, người hâm mộ chờ đợi xem liệu đội chót bảng Long An sẽ vẫy vùng như thế nào trong cuộc đua trụ hạng. Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà (TTTV, 17 giờ 30 phút). Trong khi đó, SLNA đấu Hà Nội FC trên sân Vinh (VPF, 17 giờ), còn Sanna Khánh Hòa BVN gặp CLB TP HCM (BĐTV, 17 giờ).

B.Bình Dương thắng ở Hải Phòng

Ở 2 trận đấu sớm vòng 17 vào chiều tối 9-9, dù chơi lấn lướt đội khách B.Bình Dương nhưng Hải Phòng đã phải nhận thất bại chung cuộc 0-2. Trong khi đó, trên sân nhà SHB Đà Nẵng thắng đậm XSKT Cần Thơ 3-0. Với 1 bàn thắng, tiền đạo Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng chỉ còn cách kỷ lục 116 bàn thắng ở V-League của Công Vinh đúng 2 pha lập công nữa.

