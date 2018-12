Sau thành công ngoài mong đợi của giải Bamboo Airways Takeoff Golf Tournament, FLC Group - 17th Anniversary Golf Tournament, FLC Biscom tiếp tục tổ chức giải golf FLC Biscom Golf Tournament 2018 với cơ cấu giải thưởng “khủng” bao gồm 10 xe ô tô hạng sang, thẻ hội viên hạng VIP tại các sân golf thuộc hệ thống của FLC, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng thương hiệu Tập đoàn FLC, cùng nhiều quà tặng giá trị đến từ các nhà tài trợ.

Săn HIO cực “khủng” tại kỳ quan của kỳ quan với FLC Biscom Golf Tournament 2018.

Giải đấu được tổ chức từ ngày 22-25/12 tại sân FLC Ha Long Golf Club, dự kiến sẽ thu hút gần 1.000 golfers tham gia tranh tài.

FLC Biscom Golf Tournament 2018 là giải golf thường niên được tổ chức nhằm mục đích tri ân các golfers là hội viên trên toàn hệ thống đã tin tưởng, đồng hành cùng FLC Biscom trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, giải đấu năm nay sẽ là dịp ra mắt App FLC Biscom Golf - ứng dụng công nghệ với nhiều chức năng nổi bật giúp các golfer dễ dàng hơn trong việc đặt giờ và thanh toán phí chơi golf. Với ứng dụng này, FLC Biscom là doanh nghiệp quản lý sân golf đầu tiên áp dụng công nghệ 4.0 vào vận hành và quản lý , khẳng định vị trí doanh nghiệp số 1 về lĩnh vực golf ở Việt Nam.

Giải đấu năm nay được chia thành 04 bảng, trong đó có 03 bảng dành cho gôn thủ nam và 01 bảng còn lại dành cho gôn thủ nữ với thể thức đấu gậy, dựa vào Handicap ngày (System 36).

Ngoài các giải Vô địch, Nhất, Nhì, Ba..., FLC Biscom Golf Tournament 2018 còn dành nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle, Albatross và giải “Hole-In-One” - HIO cho các gôn thủ xuất sắc.

Đặc biệt, các gôn thủ giành được các các giải “Hole-In-One sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như xe ôtô hạng sang, voucher nghỉ dưỡng tại FLC Golf & Resort trị giá 100 triệu đồng,…

Ngoài cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giải đấu còn thu hút sự chú ý bởi địa điểm tổ chức FLC Ha Long Golf Club nằm trong khu nghỉ dưỡng 5* cao cấp FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort - nơi được mệnh danh là kỳ quan của kỳ quan vừa được khai trương ngày 15/12 vừa qua.

FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort.

Được ví như kỳ quan đứng giữa kỳ quan, FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên đồi cao với tầm nhìn ôm trọn Vịnh Hạ Long.

Như vậy, với việc tham dự FLC Biscom Golf Tournament, Quý khách không chỉ có cơ hội tranh tài tại giải đấu mà còn có cơ hội trở thành những người đầu tiên chiêm ngưỡng quần thể FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort./.

An Nhiên/VOV.VN

VietBao.vn