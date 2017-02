Khi ông chủ tịch CLB Long An và một số cầu thủ vì uất ức trọng tài với nỗi nghi ngờ thiên vị đã gây rối trên sân bóng, Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Có thể Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng e ngại sự can thiệp của ông sẽ gây nên suy nghĩ không công bằng, dễ gây nhiều sự hiểu nhầm đáng tiếc bởi đội Long An có mối quan hệ với ông như một gia đình.

Riêng với ông trưởng BTC giải, ông này đã xem nhẹ sự cố diễn ra hơn 10 phút thì cũng chính ông đã xem nhẹ đi chính vai trò và trách nhiệm của mình.

Đã thế, ông Nguyễn Minh Ngọc còn tự cho mình quyền phán xét về tình huống trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi phạt đền cho Long An là đúng chỉ với góc nhìn từ trên khán đài VIP. Cách nhìn nhận sự việc đơn giản và vội vàng khẳng định của ông như thế thì các ban chuyên môn của VPF còn làm gì nữa? Đấy là chưa kể có những tình huống mà chính Ban Trọng tài VFF kinh nghiệm đầy mình còn đánh giá sai lè lè, như vụ Samson phạm lỗi nghiêm trọng bị sửa thành “liều lĩnh” và vô tội.

Nếu ai cũng như ông trưởng BTC giải V-League, đến sân chỉ để xem đá bóng và phán bừa khi chưa có thẩm định của các bộ phận chuyên môn thì ai làm trưởng BTC giải chẳng được!

Tập thể và các cá nhân Long An bị phạt đích đáng. Trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc cũng không thể vô can. Ông không thể can thiệp vào quyết định của trọng tài nhưng hoàn toàn có thể khuyên can, khuyến cáo đội Long An không để xảy ra những hành vi phản cảm gây hại cho bóng đá Việt Nam.

Trong một tình huống cụ thể và bất thường, người đứng đầu một giải đấu đã nhắm mắt làm ngơ để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì ông Nguyễn Minh Ngọc làm trưởng BTC giải để làm gì?

VietBao.vn