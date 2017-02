Sáng 21-2, cả đội Long An tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng đấu thứ 7 V-League với một trạng thái u buồn não nề. Sau lời xin lỗi và lá đơn xin từ chức của Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, từ HLV Ngô Quang Sang đến các cầu thủ “chủ trò” phá đám trọng tài như thủ môn Minh Nhựt, đội trưởng Quang Thanh đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Hơn một ngày sau sự cố trên sân Thống Nhất, ông Nhiệm chia sẻ rất thật lòng về những hành động bột phát, thiếu kiềm chế của mình do giận dữ quá, nóng nảy quá, cái khôn đi đâu mất. Ông nói mình biết phản ứng vậy là sai nhưng đã không lường đến hậu quả tai hại như thế.

Từ khán đài VIP, ông Nhiệm bình thản ngồi bên anh ruột Võ Quốc Thắng (ảnh nhỏ) nhưng đến sự cố thì lại là một Võ Thành Nhiệm khác, như muốn đạp đổ tất cả. Ảnh: PHẠM HUY

Ông Nhiệm kể khi ấy mình chợt lóe lên hồi ức trận cầu cách đây chín năm trên sân Chi Lăng cũng đang có tỉ số 2-2 và Long An có một bàn thắng hợp lệ của Gustavo. Thế rồi trọng tài Nguyễn Xuân Hòa đã nghe lời cấp trên “bẻ còi” và sau đó Long An thua ngược 2-3. Lần đó cầu thủ Long An ấm ức lắm nhưng vẫn ra sân đá tiếp chứ không phản ứng tiêu cực như lần này.

Cả làng bóng không ai đồng tình với cách hành xử sai trái của cả đội Long An, mà nói như HLV Lê Thụy Hải là thiếu tôn trọng mình, ban tổ chức và khán giả. Thế nhưng ông Hải vẫn lật ngược câu chuyện Long An có phản ứng bột phát không thể kiềm chế bởi họ mất niềm tin quá lớn vào đội ngũ cầm cân nảy mực. Sự ức chế của họ ngấm ngầm từ nhiều trận đấu trước, cho đến một số tình huống ở trận này và pha bóng nhạy cảm cuối trận chỉ là giọt nước tràn ly.

Bên cạnh đó, những tác động từ cách hành xử của ban tổ chức, Ban Trọng tài kể từ đầu mùa giải đến nay đã làm không chỉ Long An mà rất nhiều đội bóng khác cũng có tâm lý ức chế như vậy, chỉ chưa đến mức liều lĩnh như Long An mà thôi.

VietBao.vn