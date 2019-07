Với bảy trận bất bại trên sân nhà Thiên Trường trong đó có sáu trận thắng, SL Nghệ An dường như quá “ngộp” trước thành tích tạm thời này của thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng.

Xuân Quyết (giữa), 20 tuổi chơi rất xuất sắc của đội Nam Định.

Với một dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, bản lĩnh hơn nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng giăng ra một thế trận có vẻ như mang tư tưởng “một điểm”, bởi cái sân Thiên Trường ấy đang rất son cho chủ nhà Nam Định.

Chủ sân Thiên Trường không có ngôi sao nào nổi trội, lai lịch thì SL Nghệ An vẫn được đánh giá cao hơn. HLV Nguyễn Đức Thắng của SL Nghệ An chọn lối chơi phòng ngự- phản công và hiệp 1, chính đội khách là đội đã tạo ra nhiều cơ hội hơn dù họ thiếu vắng tiền đại Olaha. Tuy nhiên Nam Định biết mình đang ở thế tinh thần rất cao. Hiệp 1 đội khách SL Nghệ An có nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

...Còn Sỹ Minh có tuyệt phẩm sút phạt ăn bàn.

Trong khi đó HLV Nguyễn Văn Dũng dường như rất lạnh, chơi sân nhà, chưa có bàn thắng ở hiệp 1 không làm ông nôn nóng.

Hiệp 2 đi được 16 phút thì Nam Định được hưởng quả phạt trực tiếp ngay sát ngoài vùng lằn vôi vùng cấm, chếch bên sườn trái theo hướng tấn công. Lê Sỹ Minh tự tin cầm bóng rồi lấy đà “cứa lòng” chân phải, bóng bay tầm thấp lọt qua hàng rào rồi bay vào sát cột gần làm thủ môn Nguyên Mạnh chỉ biết đứng nhìn vì khuất tầm nhìn. Một bàn thắng đẹp.

Thiên Trường trở thành "cạm bẫy" cho các đội khách.

Bảy phút sau đó, đến lược cầu thủ tuổi 20 của Nam Định lập công và gia tăng cách biệt cho Nam Định. Bóng được ngoại binh của Nam Định tại vào từ sát biên dọc vào trung lộ. Hai trung vệ SL Nghệ An chần chừ trong xử để Xuân Quyết từ rất xa băng vào sút rất mạnh, thủ môn Nguyên Mạnh không thể phản xạ kịp và đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Đây cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Một cái thua của đội khách có gì như oan ức mà lẽ ra ít nhất họ có thể rời Thiên Trường với một điểm trong tay.

Nam Định tiếp tục thăng hoa dưới thời HLV Nguyễn Văn Dũng…

