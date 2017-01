Vũ Phong (ngoài cùng bên phải) mang lại 3 điểm cho SHB Đà Nẵng

Trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng chủ động thi đấu phòng ngự - phản công trước đội khách Hoàng Anh Gia Lai có sự trở lại của Công Phượng sau một mùa thi đấu ở Nhật Bản. Với số đông cầu thủ bên phần sân nhà cộng với việc bịt kín đường lên bóng từ hai cánh của đội khách, SHB Đà Nẵng đã hóa giải thành công phương án tấn công của Hoàng Anh Gia Lai. Lối chơi của đội bóng Phố Núi vẫn giữ được chất kỹ thuật thường thấy nhưng không thể tạo ra hiệu quả khi vấp phải lối chơi được tổ chức tốt của SHB Đà Nẵng. Những Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy vẫn thi đấu năng nổ nhưng không thể tạo nên đột biến, dễ bị bắt bài.

Trong khi đó, với những cầu thủ có sức mạnh, tốc độ và giỏi càn lướt như Đức Chinh, Eydison, đội bóng Sông Hàn khiến hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai thực sự vất vả. Không thể hóa giải các pha phản công của đối thủ, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai liên tục phạm lỗi nhưng cũng không tránh được bàn thua vào phút thứ 11 sau một pha phản công của SHB Đà Nẵng. Pha lật bóng của Thanh Hải vào vòng cấm địa đã được tiền vệ Vũ Phong tận dụng thành công với cú đặt lòng chuẩn xác.

Cũng nhờ lối chơi được tổ chức tốt và bản lĩnh trận mạc tốt hơn nên SHB Đà Nẵng đã bảo vệ thành công tỉ số 1-0 cho đến cuối trận.

Còn trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã không có Thành Lương, Văn Quyết trong cuộc đối đầu với đội bóng đầy duyên nợ Than Quảng Ninh. Trong cả trận đấu, Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đã tạo nên cuột rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Phút thứ 2, tiền vệ trẻ Quang Hải đưa Hà Nội FC dẫn 1-0 với cú sút xa từ khoảng 25m vào góc cao khung thành đội khách. Hai phút sau, tân binh của Than Quảng Ninh là Nguyên Sa (cựu cầu thủ SHB Đà Nẵng) gỡ hòa 1-1 với cú ra chân nhanh trong vòng cấm địa, đưa bóng vào góc xa. Đến phút thứ 30, tân binh A.Silva đưa Hà Nội FC dẫn 2-1 sau cú đánh đầu dũng mãnh từ pha phạt góc. Phút 51, Quang Hải ghi bàn thứ hai trong trận đấu bằng cú sút phạt rất đẹp mắt, đưa bóng dội mép dưới xà ngang vào lưới, giúp Hà Nội FC dẫn 3-1. Phút 64, Than Quảng Ninh rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 sau cú dứt điểm của Quách Tân.

Trong trận đấu này, Than Quảng Ninh là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, sự vô duyên của Minh Tuấn, Văn Hiếu cũng như sự xuất sắc của thủ thành Văn Công (Hà Nội FC) đã khiến Than Quảng Ninh không thể giành dù chỉ 1 điểm trong ngày ra quân ở V.League 2017.

Ở trận đấu khác, bàn thắng của Hoàng Lâm (66’), Oseni (88’) đã giúp Long An thắng ngược 2-1 trước chủ nhà Cần Thơ sau khi bị dẫn bàn vào phút 53 (K.Henry). Nhật Hà

