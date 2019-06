Sự kiện:

Video một trận đấu của Chris Bonilla thời đỉnh cao

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Chris Bonilla may mắn toàn mạng nhưng một bên chân hoàn toàn biến dạng

Theo võ sĩ 31 tuổi, dải phân cách bị thiết kế thiếu hợp lí khiến người điều khiển ô tô gặp khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt vào thời điểm trời tối.

Hiện những người có trách nhiệm vẫn chưa đưa ra phản hồi nào nhưng nếu Bonilla "nói là làm", đây sẽ là vết nhơ đáng quên trong lịch sử ngành giao thông California nói riêng và Mỹ nói chung.

