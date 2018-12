Xem Arsenal ngược dòng kịch tính hạ Tottenham:

"Gà trống" tắt tiếng gáy ở Emirates

"Ngày Chủ nhật nóng bỏng" ở vòng 14 giải Ngoại hạng Anh có đến 3 trận derby và cả ba đều kết thúc với thắng lợi của các đội chủ nhà, trong đó, cuộc rượt đuổi tỉ số trên sân Emirates thực sự khiến người xem "đau tim" với tất cả sự kịch tính vốn có.

Sau khi cùng Arsenal phá dớp "tháng 11 đen tối" kéo dài suốt 13 năm dưới triều đại của người tiền nhiệm Arsene Wenger khi không thua trận nào trong vòng 5 tuần lễ qua, HLV Unai Emery tiếp tục khẳng định năng lực cầm quân khi giúp "Pháo thủ" có chiến thắng đầu tay trước các đối thủ trong nhóm "Big Six" tại giải năm nay. Cầu thủ không run rẩy khi bị dẫn bàn mà chiến đấu đến cùng còn HLV liên tiếp có những quyết định đúng đắn về giải pháp chiến thuật lẫn nhân sự trên sân.

Unai Emery phấn khích với chuỗi trận thăng hoa của Arsenal

Nhật báo Daily Mail trích lời cựu trọng tài quốc tế Mark Clattenburg khẳng định đồng nghiệp Mike Dean đã xử lý sai trong cả hai bàn thắng của Tottenham khi không phát hiện Eric Dier đã rơi vào thế việt vị khi bay người đánh đầu ghi bàn còn Son Heung-min thực chất đã có pha té ngã ăn vạ quá hoàn hảo dù Rob Holding không chạm vào người tiền vệ Hàn Quốc trong nỗ lực cản phá bóng.

Aubameyang mở tỉ số sau pha chơi bóng bằng tay của hậu vệ Tottenham

Lợi thế sân nhà giúp "Pháo thủ" nhập cuộc rất mạnh mẽ và các CĐV không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Mới phút thứ 9, Jan Vertonghen dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và quyết định của trọng tài Mike Dean đã giúp Pierre-Emerick Aubameyang có pha lập công trên chấm 11m.

Harry Kane (trái) và Eric Dier (giữa) liên tiếp ghi bàn cho Tottenham

Tottenham đáp trả cũng rất nhanh sau đó và thế trận được cân bằng ở phút 30 khi Christian Eriksen đá phạt để Eric Dier băng vào đánh đầu, phá lưới thủ thành Bernd Leno. Tỉ số được nâng lên thành 2-1 cho đội khách Tottenham ở phút 33 khi Rob Holding phạm lỗi với Son Heung-min trong vòng cấm và Harry Kane sút thắng quả phạt đền.

HLV Pochettino tham gia màn tranh cãi nảy lửa trên sân

Những thay đổi nhân sự của HLV Unai Emery ở hiệp 2 đã mang lại hiệu ứng khó ngờ. Tiền vệ vào thay người Aaron Ramsey có pha nhả bóng tinh tế để Aubameyang hoàn tất "cú đúp" trong trận với siêu phẩm phút 56. Chân sút dự bị Alexandre Lacazette có bàn thắng cho riêng mình ở phút 74 và siêu tiền vệ Lucas Torreira ấn định chiến thắng 4-2 bằng pha làm bàn phút 77.

Lacazette toả sáng khi vào sân ỡ hiệp 2

Lucas Torreira lập công cho chủ nhà

Thua tỉ số, Tottenham còn thiệt quân ở cuối trận khi Jan Vertonghen phải nhận tiếp thẻ vàng thứ nhì sau pha vào bóng quá quyết liệt với Lacazette. Thắng trận 4-2, Arsenal vươn lên giành vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém 1 điểm so với một đội bóng London khác là Chelsea. "The Blues" trong ngày thi đấu này cũng giành trọn 3 điểm trong trận đấu với đối thủ cùng thành phố Fulham, hiện do "cố nhân" Claudio Ranieri dẫn dắt, nhờ các pha lập công của Pedro và Loftus-Cheek.

Liverpool thắng nghẹt thở Everton:

Liverpool thắng may trận derby Merseyside

Trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và kình địch Everton chỉ bùng lên ở những phút cuối cùng sau khi các chân sút đôi bên thay nhau gây thất vọng ở khâu dứt điểm. Trận đấu được bù thêm 4 phút nhưng phải đến phút bù giờ thứ 6, kịch tính mới ập đến, đẩy đội khách vào tình cảnh không thể tệ hại hơn. Từ một pha dứt điểm cầu âu của Virgil Van Dijk, thủ môn Jordan Pickford của Everton nhảy lên phá bóng bật vào xà ngang. Bóng nảy ra và tiền đạo vào thay người Divock Origi ung dung đánh đầu đưa bóng vào lưới trống, giúp Liverpool giành trọn 3 điểm ở trận cầu nghẹt thở này.

Divock Origi ghi bàn cho Liverpool

Giành thêm 3 điểm quý giá, Liverpool tiếp tục bám sát Man City trong cuộc đua ở giải Ngoại hạng, duy trì cách biệt 2 điểm ít hơn so với nhà đương kim vô địch.

VietBao.vn

Đông Linh - Ảnh: Reuters