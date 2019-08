Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Video cảnh sát Hà Nam tóm gọn băng cướp của võ sư Thích Vĩnh Húc

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sách võ thuật "Thiếu Lâm Quyền Phả" được xuất bản

Ngay sau khi võ sư Thích Vĩnh Húc bị bắt, phía chùa Thiếu Lâm Tự cho biết người đàn ông này đã rời Thiếu Lâm từ gần 20 năm trước, không hề giữ những chức danh quan trọng như đã kể. Vĩnh Húc chỉ là một nhân viên bán đồ lưu niệm tại chùa, chưa bao giờ được dạy võ cho môn sinh.

Nhiều người cho rằng điều này là vô lý, bởi nếu chưa từng dạy võ thuật thì sách "Thiếu Lâm Quyền Phả" của Thích Vĩnh Húc không thể được xuất bản. Hiện các nhà điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

VietBao.vn