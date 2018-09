Tháng Năm vừa qua, cả nước Mỹ thêm một lần nữa rúng động vì bê bối tình dục khi "bộ đôi vàng" của môn Teakwondo, Jean và Steven Lopez bị bốn phụ nữ từng là VĐV bộ môn này tố cáo về hành vi lạm dụng tình dục.

Anh em nhà Lopez, Jean (Trái) và Steven (phải) tại Olympic Bắc Kinh 2008

Jean Lopez, HLV đội tuyển Taekwondo Mỹ giai đoạn từ năm 2004-2016. Người đàn ông 44 tuổi này nổi tiếng với việc giúp người em trai Steven Lopez giành 2 HCV Olympic (2000 và 2004) cho đội tuyển Mỹ.

Chính bởi thành tích này mà anh em nhà Lopez có "quyền lực ngầm" trong giới Teakwondo và tận dụng điều đó để "gạ tình". Một nạn nhân đã tố cáo hành vi bẩn thỉu của bộ đôi này từ năm 2006 nhưng không được hồi âm cho đến khi FBI chính thức vào cuộc năm 2016.

Tháng Năm 2018, liên đoàn Taekwondo của Mỹ quyết định cấm Jean Lopez hoạt động thể thao trên lãnh thổ Mỹ suốt đời. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa làm những người tố cáo nguôi giận bởi họ cho rằng chính liên đoàn đã dung túng cho bộ đôi kể trên "làm bậy" và Steven Lopez vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bên nguyên đơn tiếp tục kiện lên trung tâm an toàn thể thao Hoa Kỳ và sớm có kết quả sau 4 tháng điều tra. Theo tờ Washington Post, trung tâm an toàn thể thao Hoa Kỳ quyết định cấm vĩnh viễn đối với nhà vô địch Olympic 2000 và 2004, Steven Lopez do có hành vi lạm dụng tình dục đối với một số VĐV nữ ở tuổi vị thành niên. Đối tượng có quyền gửi kháng cáo.

Như vậy, anh em nhà Lopez đã phải trả giá cho những hành vi bẩn thỉu trước kia của mình. Vụ việc này đã để lại một vết nhơ trong lịch sử thể thao thành tích cao của Mỹ bởi vụ việc đã bị bưng bít trong một thời gian dài.

VietBao.vn