Scandal góc tối thể thao

Boxing

Xem lại video trọng tài đã quyết định đúng

Một trận đấu tranh đai đặc biệt đã kết thúc theo kết cục chưa có tiền lệ. Võ sỹ Mexico hẳn là phải cay đắng vì VAR, ngược lại nhà đường kim vô địch thở phào vì đã giữ lại được chiếc đai quý giá.

VietBao.vn