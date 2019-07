Sự kiện:

UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới

Tay đấm người Mỹ thiết lập kỷ lục

Chiến thắng Ben Askren, Jorge Masvidal đang sở hữu chuỗi 2 trận thắng KO vô cùng ấn tượng, mở rộng cửa tới suất tranh hạng Welterweight UFC. Trong khi đó, Askren đã có trận thua đầu tiên trong sự nghiệp đầy đau đớn.

VietBao.vn