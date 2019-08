Sự kiện:

US Open 2019

US Open đổi luật sau màn "khẩu chiến" giữa Serena và trọng tài

Theo Reuters, một năm sau cuộc “khẩu chiến” giữa Serena Williams với trọng tài Carlos Ramos trong trận chung kết US Open 2018, ban tổ chức giải đã hé lộ những thay đổi về luật. Theo đó, khi một hành vi vi phạm được trọng tài chính đưa ra, nó sẽ xuất hiện ngay trên bảng điểm ở các sân đấu. Cùng với cải tiến trên, ban tổ chức US Open năm nay còn đưa thêm người điều hành trận đấu vào các trận bán kết và chung kết. Ngoài ra cũng có một người điều hành túc trực Twitter để giải thích về luật cho các khán giả.

Màn tranh cãi của Serena với trọng tài

Nick Kyrgios được dự giải

Vì càn quấy tại Cincinnati Masters, Nick Kyrgios bị phạt một khoản tiền khổng lồ. Tuy nhiên, gã trai hư của tennis Úc không bị cấm thi đấu ở US Open 2019. Trong khi đó, ATP chưa xác định thời gian đưa ra thêm quyết định nào cho “siêu quậy Úc” sau khi bổ sung án phạt tiền khổng lồ lên đến 113.000 USD (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng) do những phản ứng quá đáng của Kyrgios tại giải Cincinnati Masters.

US Open 2019 mất á quân Roland Garros

“Hiện tượng” Marketa Vondrousova buộc phải ngồi nhà xem US Open 2019 qua truyền hình và nhường vị trí hạt giống cho tay vợt Trung Quốc Zhang Shuai. Hiệp hội quần vợt Mỹ vừa xác nhận việc Marketa Vondrousova rút khỏi giải Mỹ Mở rộng - US Open 2019 do đau cổ tay trái. Kể từ khi bị loại ngay vòng 1 Wimbledon hồi tháng 7/2019, tay vợt 20 tuổi của người Czech đã không tham dự bất cứ giải Tour nào.

4 ngôi sao thuộc thế hệ “NextGen” có cơ hội tỏa sáng

Trong khi Djokovic, Nadal, Federer là những ứng viên cho chức vô địch đơn nam US Open 2019; Osaka, Barty, Halep hay Serena Williams là những ứng viên cho chức vô địch đơn nữ, thì Coco Gauff (nữ), Bianca Andreescu (nữ), Felix Auger Aliassime (nam) và Daniil Medvedev (nam) hứa hẹn sẽ tạo ra những bất ngờ thú vị tại giải năm nay.

VietBao.vn