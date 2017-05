Một nguồn tin tiết lộ với The Sun, Wayne Rooney tranh thủ cô vợ Coleen đi vắng để đốt hơn 500.000 bảng chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ tại một sòng bài.

Một nhân chứng ở sòng bài 235 cho biết: "Trước những cỗ máy roulette, Rooney như được ở trong thế giới của chính mình".

"Cứ mỗi phút, anh ta lại thua số tiền khoảng 4.000 bảng. Rooney có uống bia nhưng không hề say. Anh ta luôn miệng chửi thề mà không hề chú ý đến mọi việc xung quanh".

Rooney thường ghé sòng bài khi rảnh rỗi.

Đây không phải là lần đầu tiên Rooney đến sòng bạc. Bằng chứng là việc anh được đối xử như một khách VIP tại sòng bài 235. Tuy nhiên trong những lần đến chơi trước, đội trưởng huyền thoại của Man Utd chỉ thua số tiền khoảng 200 bảng.

Thủ quân của tuyển Anh còn bị bắt gặp ve vãn một cô gái trong quán rượu cách đây không lâu.

Trong cuốn tự truyện "My story so far" của mình, Rooney tiết lộ anh không dính dáng đến cờ bạc cho đến năm thứ 2 chơi bóng tại Everton. "Khi đó, tôi đã kiếm được nhiều tiền, tôi thường tìm đến một vài trò chơi để giải trí, có thể là đua ngựa, đua chó hay 1 trận đấu bóng đá không liên quan".

"Tôi từng đốt 50.000 bảng trong 1 năm cho cá cược. Khi vợ tôi biết điều này, cô ấy đã rất tức giận và cho tôi ngủ một mình trong gần một năm".

VietBao.vn