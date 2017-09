Ngày 1-9, Rooney bị cảnh sát hạt Cheshire (Anh) bắt giữ khi đang điều khiển xe ô tô trên đường Altrincham, thị trấn Wilmslow. Quá trình kiểm tra sau đó cho thấy cựu cầu thủ của M.U có mức nồng độ cồn 104mg trên 100ml khí thở, cao gấp 3 lần cho phép.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 18-9 (giờ địa phương), Rooney đã thừa nhận hành vi phạm pháp của bản thân.

“Tôi xin lỗi vì hành vi thiếu tôn trọng không thể tha thứ khi lái xe trong tình trạng say rượu. Tôi đã sai hoàn toàn”, tiền đạo đang thi đấu cho Everton nói tại tòa.

Cựu thủ quân tuyển Anh đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể những người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ anh trong sự nghiệp thi đấu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thẩm phán John Temperley đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Theo đó, Rooney bị cấm lái xe trong 2 năm và phải hoàn thành 100 giờ lao động công ích.

Luật sư đã đề nghị không áp dụng hình phạt lao động công ích do Rooney đang tham gia vào nhiều dự án từ thiện. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ yêu cầu với lý do hình thức phạt tiền sẽ không đủ tính răn đe.

Ngoài án phạt kể trên, Rooney còn phải trả 85 bảng án phí. Số tiền này không thấm vào đâu nếu so với mức phạt 320.000 bảng mà Everton áp dụng đối với chân sút 31 tuổi.

