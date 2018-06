1. Roy Keane:

Vào năm 2002, cựu tiền vệ của Manchester United đã cho ra mắt cuốn tự truyện của mình mang tên "Keane: The Autobiography".

Cuốn sách ngay lập tức làm dấy lên những tranh cãi bởi những câu chuyện đầy tính bạo lực. Đó là mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" với cựu HLV trưởng Nottingham Forest Brian Clough, người mà Keane cho rằng đã "đấm thẳng vào mặt" anh hay là những tranh cãi với Mick McCarthy tại World Cup 2002.

Thế nhưng, điều làm người hâm mộ phẫn nộ nhất chính là pha bóng cố tình đạp gãy chân đồng đội Alf-Inge Haland của tiền vệ này:

"Tôi đã chờ đợi đủ lâu để có được cơ hội này rồi. Tôi đã đạp hắn rất mạnh trong một tình huống tranh chấp. Pha bóng này là của mày đấy, cút đi thằng *** và từ giờ đừng bao giờ đứng cạnh cười nhạo tao nữa".

Roy Keane hồi còn thi đấu cho Manchester United.

Keane sau đó đã bị phạt cấm thi đấu 5 trận và nộp phạt 150.000 bảng Anh. Thế nhưng, khi nhắc đến vụ việc này, cựu danh thủ của MU cho biết anh "chưa bao giờ cảm thấy hối hận".

2. Jamie Carragher:

Jamie Carragher là một huyền thoại sống tại sân Anfield và nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ "The Kop". Thế nhưng, đối với người hâm mộ ĐT Anh, Carragher lại là cái gai trong mắt họ, đặc biệt sau khi ra mắt cuốn tự truyện "Carra" vào năm 2008.

Lý giải về nguyên nhân chia tay ĐTQG, trung vệ này cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thay vì lên tuyển đóng vai trò "kép phụ". Thế nhưng, trong cuốn tự truyện của mình, Carragher đã cho biết sự thật.

Carragher thường xuyên là tâm điểm của những tranh cãi tại xứ sở sương mù.

"Mỗi khi trở về nước sau những màn trình diễn thất vọng cùng ĐTQG, những áp lực khổng lồ từ NHM khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Họ liên tục chỉ trích và không hề biết nghĩ đến cảm xúc của các cầu thủ. Cũng phải thôi, đây có phải là ở Liverpool đâu mà", anh viết.

Thế nhưng sau đó, anh lại quyết định quay lại đội tuyển vào năm 2010. Điều này khiến cho NHM xứ sở sương mù cảm thấy khó chịu, trừ những CĐV của Liverpool.

3. Wayne Rooney:

Thật đáng ngạc nhiên khi một gã đàn ông nổi tiếng cục cằn, thô lỗ và chẳng có mấy năng khiếu văn chương như Wayne Rooney lại là tác giả của 3 cuốn tự truyện khác nhau viết về cuộc đời mình.

Trong cuốn sách "My Story So Far" xuất bản năm 2006, cựu tiền đạo của Manchester United đổ lỗi cho người thầy cũ của mình David Moyes vì đã tiết lộ những thông tin bí mật của mình cho tờ Liverpool Echo. Theo đó, HLV này đã hé lộ những nguyên nhân thực sự dẫn đến quyết định rời Everton của Rooney vào năm 2004.

Ngay sau đó, những luật sư của Moyes đã vào cuộc. Rooney trước tòa đã bị kết tội phỉ báng, xúc phạm danh dự của HLV sinh năm 1963 và phải xin lỗi cũng như đền bù 500.000 bảng Anh cho người thầy cũ.

4. Phillip Lahm:

Vào tháng 8 năm 2011, đội trưởng ĐT Đức Phillip Lahm đã cho ra mắt cuốn tự truyện mang tên Der feine Unterschied: Wie man heute Spitzenfußballer wird (Tạm dịch: Làm thế nào để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp).

Trong cuốn sách của mình, ngôi sao của Bayern Munich cho rằng phong cách huấn luyện và cách làm việc của những HLV đã từng làm việc cùng mình tại CLB là "rác rưởi" và vô giá trị, trong đó có Juergen Klinsmann.

Klinsmann không nhận được sự ủng hộ từ Lahm và các học trò khác khi còn dẫn dắt Bayern Munich.

"Sau 8 tuần làm việc cùng nhau, chúng tôi biết rằng sẽ chẳng có tác dụng gì khi làm việc cùng Klinsmann. Ông ta dành phần lớn thời gian cho các bài tập thể lực hơn là những bài tập về chiến thuật. Thời điểm đó, chúng tôi (những cầu thủ) phải tự bàn bạc với nhau về chiến thuật cũng như phong cách thi đấu trước mỗi trận đấu", Lahm viết.

5. Ashley Cole:

Hậu vệ người Anh cho ra mắt cuốn tự truyện My Defence vào năm 2006. Cuốn sách ngay sau đó vấp phải rất nhiều sự tranh cãi, đặc biệt từ phía các CĐV Arsenal.

Các Gooners cho rằng Ashley Cole đã nói xấu rất nhiều thành viên của đội bóng trước giới truyền thông, đặc biệt sau khi chuyển từ Arsenal sang Chelsea và đặt cho Cole cái tên châm biếm "Cashley" (Ashley - Kẻ hám tiền).

"Họ (Arsenal) đồng ý trả cho tôi 55.000 bảng/ tuần. Đó là lời đề nghị cuối cùng từ phía đội bóng và họ chờ đợi cái gật đầu từ tôi. Khi Jonathan nhắc lại về mức lương 55.000 bảng, tôi suýt nữa thì đã đâm xe vào gốc cây vì bực mình.

Ashley Cole (ngoài cùng bên phải) là một thành viên trong đội hình bất bại của Arsenal mùa giải 2003/2004

Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi lập tức dập máy và cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi thậm chí còn chẳng tin vào những gì mà tôi vừa nghe", hậu vệ này chia sẻ.

Thực tế, Cole cũng đã thừa nhận mình suýt nữa đã gặp tai nạn sau khi nghe đề nghị đến từ phía "Pháo thủ" với mức lương đề nghị thấp hơn 5.000 bảng so với những gì cầu thủ này yêu cầu.

6. Jaap Stam:

Bất chấp quãng thời gian thành công tại Manchester United, sự nghiệp của Stam tại Old Trafford đã kết thúc sau khi anh ra mắt cuốn tự truyện "Head to Head" vào năm 2001.

Theo đó, cầu thủ người Hà Lan đã khiến người hâm mộ cũng như giới truyền thông bất ngờ bởi cách tiếp cận của Sir Alex Ferguson khi anh còn ở PSV.

"Cả tôi và đội bóng (PSV) đều muốn mọi cuộc nói chuyện kết thúc tốt đẹp, thế nhưng chúng tôi đều không nhận được một động thái tiếp cận chính thức nào từ phía United".

"Không có những thảo luận về kế hoạch phát triển, không có những đàm phán về hợp đồng hay chế độ lương thưởng để thuyết phục tôi. Họ chỉ dành vẻn vẹn 30 phút để hỏi về những dự định của tôi tại Old Trafford", cựu danh thủ người Hà Lan chia sẻ.

Cựu trung vệ Hà Lan Jaap Stam.

Jaap Stam cho biết khi tiếp xúc, ngài "máy sấy tóc" cảm thấy rất tự tin về khả năng sẽ có được sự phục vụ của anh: "Ông ấy rất tự tin bước vào phòng, cười nhẹ và nói: Jaap, tôi muốn cậu chuyển tới chơi cùng chúng tôi và giúp chúng tôi giành được chiếc cúp C1 Châu Âu".

Chiến lược gia người Scotland đã vô cùng tức giận và Stam ngay sau đó đã bị "đá" sang Lazio với mức giá 16,5 triệu Bảng. Người được Fergie mang về để thay thế đó là Laurent Blanc.

VietBao.vn