Kỳ chuyển nhượng hè 2018, Ronaldo chia tay sân Bernabeu để chuyển sang khoác áo Juventus. Buổi phỏng vấn gần nhất cùng ESPN, Chủ tịch Florentino Perez một lần nữa ca ngợi những cống hiến của CR7 cho Real Madrid. Ông hy vọng Ronaldo sẽ quay lại mái nhà xưa trong tương lai không xa.

“Ronaldo là người kế vị tuyệt vời cho Alfredo Di Stefano khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB. Không nghi ngờ gì nữa, Ronaldo như thần tượng lớn của CĐV Real và là hình mẫu chuẩn mực cho rất nhiều thế hệ cầu thủ Real trong tương lai. Tôi tin chắc một ngày nào đó mối lương duyên giữa Ronaldo và Real sẽ tái hợp”, Chủ tịch Perez nhấn mạnh.

Chủ tịch Perez mong ngày tái ngộ Ronaldo.

Đêm gala trao giải “The Best 2018”, Perez là một trong những khách mời danh dự của FIFA. Với Ronaldo, dù có mặt ở danh sách đề cử “Bàn thắng của năm”, “The Best 2018” và “Đội hình tiêu biểu năm 2018”, song siêu sao người Bồ Đào Nha không bay đến London. Chủ tịch Perez tiếc khi không gặp và trao cho Ronaldo cái ôm thân mật.

“Nếu Ronaldo có mặt ở đêm gala trao giải của The Best, tôi sẽ lập tức tới gần cậu ấy và trao một cái ôm. Như lời tôi nói ở trên, Ronaldo là cầu thủ vĩ đại trong lịch sử của Real, 9 mùa giải đã qua là khoảng thời gian tuyệt vời. Một loạt danh hiệu cao quý đều có dấu giày của Ronaldo”, ông chủ “Bầy kền kền” bày tỏ.

Trong ba hạng mục được đề cử, Ronaldo chỉ góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới năm 2018. Giải The Best, như dự đoán từ trước, Luka Modric là ngôi sao được vinh danh. Còn giải Puskas, cú "ngã bàn đèn" đẳng cấp của Ronaldo lại bất ngờ đứng sau Mohamed Salah. Sau đêm gala, quyết định trao giải Puskas của FIFA gây nên tranh cãi lớn.

Modric khép lại một năm thành công bằng giải The Best 2018.

Khi được hỏi về danh hiệu The Best của Modric, Chủ tịch Perez nói: “Giải The Best cho Modric là thành quả sau một năm thành công của Real và đội tuyển Croatia. Với chúng tôi, đó là phần thưởng xứng đáng cho Modric sau thời gian dài miệt mài cống hiến trên sân cỏ. Tôi rất hài lòng”.

Cùng với Modric, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo là những cầu thủ góp mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới năm 2018. Chủ tịch Perez kết luận, Real đang là tập thể hùng mạnh nhất.

“Không có CLB nào được đề cử 11 cầu thủ ở danh sách đội hình tiêu biểu. Đó là sự thừa nhận cho việc Real đang sở hữu tập thể hay nhất thế giới”, ông tự hào.

