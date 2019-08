Giải thưởng này của FIFA dựa trên đóng góp của những ứng viên bắt đầu từ ngày 16/7/2018 đến ngày 19/7/2019. Như vậy mọi thành tích của đã được chốt xong ngay từ lúc này.

Những số phiếu của cuộc bình chọn được đến từ 4 nhóm, gồm đại diện của truyền thông, các HLV trưởng, các đội trưởng đội tuyển quốc gia trực thuộc FIFA trên toàn thế giới và cả các khán giả thông qua hình thức bầu trọn trực tuyến. Giá trị phiếu bầu của mỗi nhóm bằng nhau và chiếm 25% kết quả sau cùng.

Danh sách 10 ứng viên cho giải FIFA The Best 2019. Ảnh: FIFA.

Lợi thế của Van Dijk

Van Dijk đã trải qua mùa giải rực rỡ nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Anh là thủ lĩnh hàng phòng ngự của Liverpool trong chiến tích giành 97 điểm tại Premier League. The Kop không thể vô địch nhưng Van Dijk đã được ghi nhận với cú đúp danh hiệu cá nhân là “Cầu thủ hay nhất Premier League” và “Cầu thủ hay nhất năm” do PFA bầu chọn.

Tại Champions League, phong độ chói sáng của Van Dijk cũng giúp Liverpool vô địch châu Âu lần thứ 6 trong lịch sử. Ở trận bán kết lượt đi tại Camp Nou với Barca, máy tính thậm chí đã tính toán rằng Van Dijk mới là cầu thủ có cú bứt tốc nhanh nhất giải đấu khi chạy từ vùng cấm Barca về tới khu vực trước mặt Alisson với vận tốc 34,5 km/h (xấp xỉ 9,58 m/s).

Van Dijk là trung vệ hay nhất thế giới lúc này. Ảnh: Getty.

Cú bứt tốc kinh hoàng đó của Van Dijk đã giúp Liverpool tránh được bàn thua thứ 4 trước Barca tại Camp Nou, để rồi The Kop ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà.

Van Dijk còn là đội trưởng của đội tuyển Hà Lan đang trở lại đầy mạnh mẽ trong một năm qua. Từ việc không tham dự nổi World Cup 2018, Hà Lan với Van Dijk đã đánh bại cả Pháp lẫn Đức tại UEFA Nations League.

Tuy không thể vô địch giải đấu này, Van Dijk vẫn cho thấy rằng mình đang là hậu vệ hay nhất thế giới.

Trung vệ người Hà Lan là đại diện cho lối tư duy phòng ngự khoa học. Giới mộ điệu hiếm khi thấy Van Dijk phải nhoài người xoạc bóng. Anh có cách lựa chọn vị trí và chỉ huy hàng phòng ngự quá tốt để có thể tìm ra cách cắt bóng chủ động, thay vì đặt mình vào tư thế phải thực hiện động tác hoàn toàn có thể dẫn đến thẻ phạt.

Van Dijk là nòng cốt trong sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Hà Lan. Ảnh: Getty.

Kỹ năng kiểm soát không gian, chỉ huy hàng phòng ngự, phán đoán tình huống tranh chấp trực tiếp lẫn phát động tấn công của Van Dijk đều ở mức lý tưởng, và là bản lề trong thành công của Liverpool mùa vừa rồi.

Ghi nhận thành công của Van Dijk là ghi nhận thứ bóng đá đỉnh cao mà HLV Juergen Klopp xây dựng ở đội bóng thành phố cảng, và còn ghi nhận cả sự trở lại của Hà Lan, một trong những nền bóng đá giàu truyền thống và truyền nhiều cảm hứng nhất thế giới.

Sức mạnh của Ronaldo

Từ trước khi mùa giải 2018/19 kết thúc, giới chuyên môn tại châu Âu đã coi Van Dijk là người có thể vượt mặt Ronaldo và Messi trong cuộc đua các danh hiệu cao quý. Dẫu vậy, quyền năng và sức ảnh hưởng của Ronaldo là không thể xem thường.

Xét về danh hiệu, Ronaldo đã vô địch Serie A cùng Juventus và giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa giải". Tuy không thể tiến xa tại Champions League (bị loại ở tứ kết), CR7 lại ghi điểm tuyệt đối ở UEFA Nations League, giải đấu mà Bồ Đào Nha đã lên ngôi vô địch sau khi thắng chính Hà Lan của Van Dijk trong trận chung kết.

Ronaldo giành chức vô địch Serie A trong mùa đầu tiên khoác áo Juventus. Ảnh: Getty.

Ronaldo thậm chí đã lập một hat-trick trong trận bán kết với Thụy Sĩ để đưa Bồ Đào Nha vào trận chung kết.

Messi với hành trình thất bại tại Copa America có thể sẽ không sắm vai trò quá đáng kể nào trong cuộc đua FIFA The Best. Trong khi đó, Ronaldo rõ ràng đã vươn mình trở lại thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu mà CR7 đã để rơi vào tay Luka Modric năm ngoái.

Thành tích của CR7 là rất ấn tượng. Song những yếu tố phi chuyên môn cũng ủng hộ CR7 trong cuộc đua này. Đầu tiên là tiếng nói của lịch sử. Trong suốt 28 năm tổ chức giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất năm, FIFA mới chỉ đúng 1 lần trao giải thưởng này cho cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự.

Đó là Fabio Cannavaro vào năm 2006. Khi ấy, Cannavaro vô địch World Cup cùng ĐT Italy. Dẫu vậy thì những người từng sống qua thời điểm ấy đều không thể quên sự thật là nếu Zinedine Zidane không húc đầu vào ngực Marco Materazzi trong trận chung kết tại Berlin, danh hiệu này rất có thể sẽ thuộc về Zizou.

Ngoài Cannavaro, mọi danh hiệu “Cầu thủ hay nhất” của FIFA đều thuộc về các ngôi sao tấn công (Lothar Matthaus giành danh hiệu này vào năm 1991 cũng bởi những ngày tháng đá tiền vệ thay vì libero). Ronaldo hiển nhiên được ủng hộ bởi “cơ chế ngầm” này so với Van Dijk.

Ronaldo còn thắng trực tiếp Van Dijk khi giúp ĐT Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League. Ảnh: Getty.

Sự phân bố lá phiếu cũng cho thấy Ronaldo có thể sẽ chiếm lợi thế so với Van Dijk. 25% số phiếu bầu đến từ các khán giả trên toàn cầu. Ronaldo là biểu tượng quá lớn so với Van Dijk và không khó để có thể khẳng định rằng lượng phiếu bầu cho CR7 sẽ áp đảo hoàn toàn trung vệ người Hà Lan.

Năm ngoái, với hành trình kỳ diệu cùng ĐT Croatia tại World Cup 2018, Modric đã vượt CR7 để giành lấy FIFA The Best.

Hiệu ứng của chức vô địch Champions League không thể lớn như World Cup, và Van Dijk khó lòng lấy được những lá phiếu theo màu sắc cảm phục như Modric từng làm cách đây 1 năm.

Đó là lý do mà Van Dijk có thể đang thất thế trước CR7 ở cuộc đua FIFA The Best 2019.

Cristiano Ronaldo có pha sút phạt giúp Juve gỡ hòa 1-1 trước Inter Milan tại ICC Cup. Những cổ động viên tại Nam Kinh (Trung Quốc) reo hò để hưởng ứng với CR7.

Nhật Anh

