Mới đây, FIFA đã chính thức công bố danh sách rút gọn cho các hạng mục của "The Best" - giải thưởng dành cho những cầu thủ, HLV xuất sắc do giới chuyên môn bình chọn.

Ở hạng mục Cầu thủ nam hay nhất năm, Cristiano Ronaldo là người được chọn bên cạnh Mohamed Salah và cựu đồng đội Luka Modric. Cả 3 đều là những người có thành tích nổi bật ở mùa giải vừa qua. Ngoài ra, những ứng viên này đều được các cựu danh thủ nổi tiếng và hội đồng chuyên gia "chọn mặt gửi vàng".

Danh sách 3 ứng viên cho giải "The Best" ở hạng mục Cầu thủ nam hay nhất năm.

CR7 và Luka Modric là 2 cầu thủ đã đóng góp lớn vào chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp của Real Madrid. Tiền đạo người Bồ Đào Nha sau đó ghi 4 bàn tại World Cup 2018 trong khi đội trưởng ĐTQG Croatia đưa đội bóng của mình vào tới trận chung kết.

Xét về chuyên môn, Mohamed Salah có phần kém hơn 2 người đồng nghiệp. Tiền đạo người Ai Cập đã ghi 44 bàn thắng trên mọi mặt trận cho Liverpool và đưa "The Kop" lọt vào chung kết Champions League mùa giải vừa rồi. Tuy nhiên, với chấn thương vai dai dẳng, anh đã không thể giúp ĐTQG Ai Cập vượt qua vòng bảng ở giải đấu trên đất Nga.

Đáng chú ý, Leo Messi, đối thủ của Ronaldo ở La Liga trong suốt một thập kỷ qua đã không có tên trong danh sách rút gọn này, bất chấp việc siêu sao người Argentina góp công lớn giúp đội chủ sân Nou Camp giành chức vô địch quốc nội mùa giải năm ngoái.

CR7 sau một mùa giải thành công với Real Madrid đã chuyển tới Turin để đầu quân cho Juventus. Sau 3 vòng đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể ghi được bàn thắng. Song, Ronaldo có lẽ không cần lo lắng bởi giải "The Best" chỉ căn cứ vào màn trình diễn ở mùa giải trước đó.

Cách đây vài ngày, trong buổi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League, Luka Modric đã chiến thắng chính 2 người đồng nghiệp Ronaldo và Salah để bước lên bục nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm do UEFA bình chọn. Cộng thêm việc giành Quả bóng vàng World Cup 2018, mùa giải vừa qua có thể nói là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Croatia.

Danh sách đề cử giải "The Best" cho hạng mục HLV hay nhất năm.

Bên cạnh đó, FIFA cũng đưa ra danh sách rút gọn cho hạng mục HLV hay nhất năm và Thủ môn hay nhất năm. Zlatko Dalic, Didier Deschamps và Zinedine Zidane là 3 vị chiến lược gia cạnh tranh cho danh hiệu này.

Cựu thuyền trưởng Real Madrid đã giúp đội bóng lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó, Dalic và Deschamps là 2 người đã dẫn dắt ĐTQG Croatia và Pháp đi đến trận đấu cuối cùng. Dù không giành chức vô địch, HLV người Croatia vẫn được đánh giá cao bởi lực lượng của đội bóng này có phần kém hơn "Les Bleus".

Thibaut Courtois, Hugo Lloris và Kasper Schmeichel là 3 ứng viên cho hạng mục Thủ môn hay nhất năm. Giải thưởng "The Best" cho Cầu thủ nữ hay nhất năm sẽ là cuộc cạnh tranh của Ada Hegerberg đang khoác áo Olympique Lyon, Dzsenifer Marozsan của đội tuyển Đức và Marta người Brazil.

Năm ngoái, Cristiano Ronaldo là người chiến thắng giải "The Best" ở hạng mục Cầu thủ nam hay nhất. Việc anh có giành danh hiệu này một lần nữa hay không sẽ được quyết định ở lễ trao giải tổ chức tại London vào ngày 24/9 tới.

VietBao.vn

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của FIFA, Ronaldo đã gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ mình cũng như Neymar và Messi.