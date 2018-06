Bảng A, chiến thắng đến 5-0 của chủ nhà Nga làm nhiều người choáng ngợp nhưng phân tích chuyên môn cần nhìn nhận 90 phút hôm đấy Saudi Arabia có biết chơi bóng, biết đứng vị trí không.

Saudi Arabia đá với chủ nhà trận khai mạc đã chọn đôi công và từ thế đôi công họ hở rất nhiều. Đó cũng là sự khác biệt mà bóng đá châu Âu hay đề cao chiến thuật và tính thực dụng. Như cái cách mà Đan Mạch (bảng C) thua thời gian cầm bóng, thua cơ hội, thua số đường chuyền trước Peru nhưng lại hơn ở lỗi 12 và hơn một bàn thắng.

Hay nhất trong bốn bảng trên là trận Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha (bảng B). Trận đấu mà hai đội đá vì thương hiệu nhiều hơn là sự tính toán cho một chặng đường dài. Nói như nhà báo Phan Đăng trong mục bình luận ngắn của anh là: Xem Tây Ban Nha là xem cả một dàn nhạc đẹp và nhuần nhuyễn đến từng chi tiết. Xem Bồ Đào Nha là xem một người chỉ huy dàn nhạc tuyệt vời! Kết quả hòa cho thấy giá trị của cả một dàn nhạc và giá trị của người chỉ huy là tương đương. Nhưng giả như nhà hát đột nhiên mất điện thì e là “giọng” của một người chỉ huy không thể to và vang bằng “giọng” của cả một dàn hợp xướng.

Trong khi Ronaldo tỏa sáng với một hat trick thì Messi bất lực trước cả quả 11 m. Ảnh: fifa.com

Mà chuyện mất điện đôi khi vẫn xảy ra với ngay cả những nhà hát xịn nhất ở phía bên kia bán cầu.

Ronaldo gánh cả một Bồ Đào Nha với tư thế nhà vô địch châu Âu khác hẳn với Tây Ban Nha là cả một dàn sao đang hục hặc bởi những biến cố ở phòng thay đồ nhưng vẫn cố khẳng định giá trị của một nhà cựu vô địch. Và hai đội đã bổ khuyết cho nhau những cái thiếu cơ bản. Bồ Đào Nha dựa quá nhiều vào một Ronaldo vừa lĩnh xướng, vừa điều phối lại vừa là người ghi bàn, còn Tây Ban Nha luôn để lại dấu hỏi ai là người dẫn dắt như Xavi thời cùng Tây Ban Nha vô địch Euro và World Cup.

Bảng C sự chờ đợi vào một ứng cử viên Pháp đã gây thất vọng không kém với háo hức chờ đón Messi cùng Argentina rồi sau 90 phút thì thất vọng ê chề.

Pháp ăn may trong sự tranh cãi về công nghệ VAR với máy soi và “tua” lại đủ mọi góc nhưng phần quyết định lại do con người - trọng tài. Trong cái may mắn của Pháp, Úc lại được ca ngợi như một đội bóng kèo dưới không biết run sợ và chơi ăn miếng trả miếng ngoan cường.

Tình thế bảng C đặt Đan Mạch (3 điểm) và Úc (0 điểm) vào một cuộc thư hùng mà một trong hai đang nhắm đến chiếc vé vào vòng 16 đội.

Bảng D, Argentina chưa cho thấy là một ứng viên bởi sự vô duyên của Messi. Cái bóng của Maradona dẫn dắt cả một đội bóng như tại Mexico 1986 quá lớn, cùng việc Ronaldo nổ súng với một hat trick khiến đôi chân Messi thêm nặng.

Bảng này Iceland sẽ là đội phá bĩnh và trật tự như cách sắp xếp mạnh được yếu thua có thể sẽ thay đổi bởi tảng băng trôi Iceland. Đội bóng với 23 con người được chọn lọc từ một dân số chỉ hơn 300.000 dân với điều kiện băng giá quanh năm luôn là đề tài thú vị tại World Cup này.

Còn hai vòng đấu nữa nhưng có thể mạnh dạn dự đoán bảng A đã an bài với hai suất đầu; bảng B chỉ còn là cuộc tranh đua ngôi nhất, nhì giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở chỉ số phụ; bảng C Pháp sẽ lấy suất đầu, còn Úc dù đang trắng tay nhưng giải quyết được Đan Mạch thì họ sẽ nối đuôi Pháp; bảng D, Argentina chật vật để lấy vé, còn Croatia sẽ nhọc nhằn với tảng băng Iceland.

VietBao.vn