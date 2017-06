Một tuần lễ đầy ắp những biến động kém vui đã khép lại theo cách không thể tốt hơn với Ronaldo khi tiền đạo ngôi sao được chờ đợi nhất ở Confed Cup 2017 cuối cùng đã lên tiếng sau 98 phút tịt ngòi. Chạy chỗ tinh tế đón quả tạt bóng cánh trái của Raphael Guerreiro rồi bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành Igor Akinfeev, mọi thứ diễn ra rất nhanh theo đúng tính toán của Ronaldo ngay khi bóng lăn vừa được 8 phút.

Ronaldo ghi bàn từ phút thứ 8

Biết rõ sức mạnh của đội khách, đặc biệt là tài săn bàn cực nhạy của Ronaldo nhưng đội chủ nhà Nga vẫn không thể ngăn được bàn thua sớm. Cả hàng thủ Nga, nhất là trung vệ Fyodor Kudryashov, dù đeo bám khó chịu nhưng vẫn bị Ronaldo đánh bại. Đáng nói hơn, đấy lại là tình huống thăng hoa duy nhất của Ronaldo khi cả trận, tiền đạo này còn có thêm vài tình huống ngon ăn nhưng chỉ có thể đánh đầu vọt xà hoặc dứt điểm chệch cột ở tư thế thuận lợi.

Tuyển Nga vất vả trước đối thủ mạnh Bồ Đào Nha

Thiếu vắng trong đội hình những cầu thủ đẳng cấp xứng tầm, tuyển Nga dù đã rất cố gắng nhưng không sao xoay chuyển được tình thế, thậm chí còn suýt thủng lưới thêm nếu các chân sút Bồ Đào Nha dứt điểm chuẩn xác hơn. Fyodor Smolov, tác giả pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 trước New Zealand vài ngày trước, hẳn sẽ rất tiếc nuối với những cơ hội do chính anh bỏ lỡ ở trận đấu này. Tiền đạo mang áo số 9 thi đấu xông xáo nhưng lại kém may mắn trước khung thành Bồ Đào Nha với một cú sút chệch cột cuối hiệp 1 và hai lần đón hụt bóng trong tư thế trống trải.

Fyodor Smolov bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà

Thắng trận với pha lập công duy nhất của Ronaldo, Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm và tràn trề hy vọng giành vé vào bán kết khi ở lượt trận cuối, họ chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng New Zealand không còn động lực chiến đấu. Chút lo lắng dành cho những nhà vô địch châu Âu khi Raphael Guerreiro dính chấn thương nặng phải rời sân từ phút 66 và chẩn đoán cho thấy hậu vệ trái này có khả năng bị gãy chân.

Raphael Guerrero dính chấn thương nặng, có khả năng nghỉ đấu

Cũng ở bảng A, trận đấu diễn ra rạng sáng 22-6 tại Sochi giữa Mexico và New Zealand diễn ra vô cùng kịch tính. Cả hai đội đều chủ động chơi tấn công nhằm tìm chiến thắng, nuôi hy vọng đi tiếp. Phút 42, New Zealand bất ngờ vượt lên trước sau pha dàn xếp tấn công bài bản ở trung lộ và Clayton Lewis có đường chuyền dọn cỗ cho đội trưởng Chris Wood băng xuống dứt điểm cận thành.

Chris Wood ghi bàn cho New Zealand

Cách Mexico đáp trả cũng ấn tượng không kém khi sau giờ nghỉ, nhà vô địch CONCACAF đẩy cao đội hình tấn công và có bàn gỡ phút 54 với pha xoay người dứt điểm cực nhanh của Raul Jimenez bên rìa vòng cấm. Thủ môn Stefan Marinovic tung hết người nhưng không sao ngăn nổi pha bóng này.

Raul Jimenez (trái) có bàn gỡ hòa cho Mexico

Tiếp tục dồn ép New Zealand ngay trên phần sân đội này, phút 73, Mexico có thêm bàn thắng thứ hai khi Javier Aquino cầm bóng đột phá xuống sát biên ngang rồi trả ngược về phía sau cho Oribe Peralta tung cú dứt điểm góc hẹp, đánh bại thủ thành Marinovic.

Oribe Peralta ghi bàn quyết định cho Mexico

Với chiến thắng 2-1 hết sức quan trọng này, Mexico có cùng 4 điểm với Bồ Đào Nha nhưng vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn về hiệu số phụ. Ở lượt đấu cuối sau hai ngày nữa, Mexico chỉ cần hòa với đội chủ nhà Nga là nghiễm nhiên có mặt ở bán kết.

Hai đội xông vào xô xát lẫn nhau cuối trận

