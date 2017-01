Đúng như dự đoán ban đầu của giới chuyên môn, Cristiano Ronaldo đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới sau một năm thi đấu thăng hoa cùng tuyển Bồ Đào nha và Real Madrid, qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu cá nhân cao quý nhất đối với một cầu thủ trong vòng chưa đầy một tháng.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng từ FIFA, Ronaldo cho biết: "Tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã bình chọn cho tôi, người hâm mộ, các đội trưởng tuyển quốc gia, các huấn luyện viên và cả truyền thông. Cảm ơn tất cả".

"Ngoài ra, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp bên phía Barcelona, những người không có mặt trong buổi gala đêm nay và chắc hẳn mọi người đều biết lý do tại sao", CR7 cười rạng rỡ trên sân khấu.

Ronaldo là chủ nhân đầu tiên của danh hiệu Best FIFA Men"s Player phiên bản mới.

Barcelona có 4 ngôi sao góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm gồm Pique, Iniesta, Messi và Suarez, thậm chí "El Pulga" còn nằm trong top 3 đề cử cho danh hiệu "The Best". Tuy nhiên, cả 4 cái tên kể trên đều vắng mặt vì lý do chuẩn bị cho trận lượt về Cúp nhà vua với Bilbao vào ngày 12/1.

Ngoài ra, Ronaldo cũng bày tỏ sự biết ơn với những người thân trong gia đình, những người bạn và đồng đội thân thiết giúp anh có một năm khó quên nhất trong sự nghiệp thi đấu.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đồng đội và huấn luyện viên ở tuyển Bồ Đào Nha và Real. Cảm ơn mẹ, anh chị, bạn bè và con trai, tất cả đã giúp tôi tạo nên khoảnh khắc này", chân sút sinh năm 1985 nhấn mạnh.

Gia đình luôn chiếm một phần quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo.

Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của Ronaldo. Anh có đóng góp không nhỏ vào chức vô địch Euro của tuyển Bồ Đào Nha và giúp Real giành cú ăn ba Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup trong năm 2016.

Các danh hiệu tại lễ trao giải FIFA The Best 2016

+Cầu thủ nam hay nhất năm: Cristiano Ronaldo.

+Cầu thủ nữ hay nhất năm: Carli Lloyd (thủ quân tuyển nữ Mỹ).

+HLV nam hay nhất năm: Claudio Ranieri.

+HLV nữ hay nhất năm: Silvia Neid (HLV tuyển nữ Đức).

+Bàn thắng đẹp nhất năm: Mohd Faiz Subri (Penang FA).

+Giải FIFA Fair Play: Atletico Nacional.

- Hội CĐV của năm: Fan Dortmund và Liverpool.

- Giải thành tựu trọn đời: "Vua futsal" Falcao.

- Giải Fair Play: Atletico Nacional (Colombia).

- Đội hình tiêu biểu của FIFA: Neuer, Dani Alves, Pique, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos,Iniesta, Messi, Suarez, Ronaldo.

