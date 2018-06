Ronaldo hầu như gánh cả hàng công nhà vô địch châu Âu 2016. Con số thống kê chứng tỏ điều này: Trong 32 bàn gần nhất của Bồ, CR7 góp 15 lần, còn Quaresma xếp gần nhất chỉ có 4. Cặp Cavani - Suarez đang là bộ đôi có tổng số bàn thắng nhiều thứ nhì cho đội tuyển quốc gia (24 bàn), chỉ kém 4 bàn so với cặp Coutinho - Neymar của Brazil.

Nói Ronaldo chấp song sát của Uruguay chẳng có gì quá đáng khi anh hiện có 4 bàn trên đất Nga, so với 2 của Suarez và Cavani mới 1 lần lập công. Siêu sao người Bồ tung 15 cú sút thì 7 trúng đích, so với 8 của bộ đôi đội bóng Nam Mỹ.

Suarez (9) và Cavani đã góp 3 bàn cho Uruguay sau vòng bảng Ảnh: REUTERS

Ronaldo đang khiến hàng thủ đối phương phải cảnh giác cao độ và buộc phải phạm lỗi với anh nhiều hơn - nguy cơ thua từ bàn đá phạt trực tiếp (như đội Tây Ban Nha) sẽ nhiều hơn. Thống kê cho thấy CR7 bị phạm lỗi 13 lần, chỉ kém Neymar (17 lần), trong lúc đối phương chỉ phạm lỗi 6 lần với Suarez và 3 với Cavani. Tiền đạo 33 tuổi cũng thực hiện 74 đường chuyền so với 56 của Suarez và 6 của Cavani.

Bồ Đào Nha và Uruguay chưa có dịp tái đấu kể từ sau trận giao hữu năm 1972. Đây sẽ là lần đầu tiên Ronaldo đấu với bộ đôi tiền đạo Uruguay dù trước đây từng đối đầu riêng rẽ với từng người trong màu áo CLB và đều ghi bàn nhiều hơn họ.

Do khoác áo 2 đội bóng không đội trời chung tại Tây Ban Nha, Ronaldo và Suarez thường xuyên đối mặt nhau. Kể từ khi đến với Barcelona, Suarez đã đối đầu CR7 trong 8 trận tại La Liga, 1 lần ở Siêu cúp, trong đó ngôi sao người Uruguay ghi 6 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với siêu sao Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khi Real Madrid gặp chủ nhà Ajax năm 2010 tại Champions League, Ronaldo lập công 2 lần giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thắng đậm 4-0. Trong khi đó, Cavani và Ronaldo so tài 4 lần tại Champions League, số 7 người Bồ ghi 3 bàn so với 1 của tiền đạo Uruguay.

Song đừng quên, rạng sáng 1-7, CR7 sẽ phải đối mặt với hàng thủ Uruguay chưa để lọt lưới trong 5 trận gần nhất, có bộ đôi quen thuộc đang khoác áo Atletico Madrid là Gimenez - Godin. Trong lúc đó, hàng thủ Bồ Đào Nha chơi bóng giỏi nhưng xoay trở đã chậm. Đó là cơ hội cho Suarez tinh quái và Cavani sung mãn khai thác!

