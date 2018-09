Trận mở màn bảng H của Champions League 2018/19 diễn ra rạng sáng nay (20-9) giữa Valencia và Juventus. Phút 29, khi tỉ số vẫn đang là 0-0, Ronaldo, ngôi sao được chú ý nhất bên phía đội khách, đã trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn khi lĩnh thẻ đỏ rời sân.

Ronaldo sau pha va chạm với Murillo

Nguyên nhân là siêu sao người Bồ Đào Nha có pha xấu chơi với Jeison Murillo, sau đó còn cho rằng hậu vệ này ăn vạ và có hành vi bóp vào đầu đối phương.

Hành động của Ronaldo kích thích sự tức giận của các cầu thủ Valencia. Tất cả bao vây cựu cầu thủ Real khiến không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

CR7 phân trần với trọng tài

Trọng tài người Đức Felix Brych lập tức có mặt để phân xử. Sau khi tham khảo ý kiến của các trợ lý, ông gây sốc khi rút thẻ đỏ trực tiếp với Ronaldo.

Nó khiến cho không chỉ BHL, CĐV của đội khách bàng hoàng, mà còn khiến chính cầu thủ mang áo số 7 cảm thấy choáng váng. CR7 ở lại một hồi lâu để phân bua với trọng tài, trước khi bất lực và rời sân trong nước mắt.

Ronaldo rời sân trong nước mắt

Tuy vậy, vẫn may cho Ronaldo và các đồng đội, khi trong quãng thời gian còn lại, Juventus vẫn có được chiến thắng 2-0 trước Valencia ngay trên sân khách. Đáng chú ý là cả hai bàn của Bà đầm già đều được ghi trên chấm 11m do công của Miralem Pjanic. Không biết có phải do trọng tài Felix Brych muốn "bù đắp" lại cho quyết định được cho là nặng tay của mình trước đó hay không!?

