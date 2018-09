Cụ thể, Messi đã bầu chọn cho Luka Modric giành chiến thắng, Kylian Mbappe về nhì. Ở lá phiếu cuối cùng, Messi đã bầu cho chính Ronaldo.

Trong khi đó, Ronaldo với cương vị đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha cũng có quyền bình chọn. Anh chọn người chiến thắng ở hạng mục "Cầu thủ nam hay nhất" là người đồng đội cũ tại Real Madrid, trung vệ Raphael Varane. Người về nhì là Luka Modric. Antonie Griezmann của Atletico Madrid và ĐT Pháp nhận lá phiếu cuối cùng.

Messi lần đầu bầu cho Ronaldo tại giải FIFA The Best. Ảnh: Bleacher Report.

Đây là lần đầu trong suốt 8 năm qua, Messi bình chọn cho những cầu thủ chưa từng chơi bóng bên cạnh mình ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Kể từ năm 2011, thời điểm Messi được chọn là đội trưởng ĐT Argentina, El Pulga luôn bình chọn cho đồng đội của anh tại Barca hoặc ở ĐT Argentina. Song năm 2018 này, Messi đã phá lệ.

Có thể thấy, cả Ronaldo và Messi đều không giành lá phiếu nào cho Mohamed Salah, một trong ba ứng viên cho danh hiệu cao quý nhất này bên cạnh Ronaldo và Modric.

Những người có thể bầu chọn cho giải FIFA The Best là huấn luyện viên, thủ quân của những đội tuyển quốc gia thuộc FIFA cùng những nhà báo uy tín được FIFA đưa lời mời và 25% do người hâm mộ bình chọn qua trang chủ FIFA. Sau cùng, chiến thắng đã thuộc về Luka Modric với 29,05% số phiếu bầu. Ronaldo về nhì với 19,08%, còn Mohamed Salah về ba với 11,23% số phiếu bầu.

Đây là chiến thắng xứng đáng cho Modric, bởi tiền vệ người Croatia có một năm thi đấu tuyệt vời khi cùng Real giành Champions League và đưa ĐT Croatia lọt vào tới chung kết World Cup 2018.

Gala trao giải FIFA The Best 2018 gây chú ý khi cả Ronaldo lẫn Messi đều vắng mặt. Ronaldo lấy lý do bận thi đấu cùng CLB mới Juventus, trong khi Messi lấy lý do gia đình để thoái thác vào phút cuối.

Đây cũng là gala trao giải đầu tiên trong 10 năm qua của FIFA không ghi nhận một trong hai cái tên Ronaldo hoặc Messi được xướng lên trên bục cao nhất.

