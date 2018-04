Mỗi mùa bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp Champions League, khán giả lại truyền tai nhau về thuyết âm mưu Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sắp xếp kết quả. Chưa bao giờ có bằng chứng cụ thể về sự thao túng, nhưng người ta cho rằng UEFA sử dụng phương pháp "bóng nóng, bóng lạnh".

Tiết lộ của AS Roma về kết quả bốc thăm

Hôm nay 13/4, thuyết âm mưu ấy lại càng có cơ sở để củng cố. Nhiều giờ trước lễ bốc thăm chia cặp bán kết Champions League, "sơ suất" của CLB AS Roma thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Theo đó, trong khu vực bán vé trực tuyến trên website, AS Roma rao bán vé lượt về gặp Liverpool vào ngày 2/5, diễn ra trên sân Olympico.

Sau vài phút đăng lên website, AS Roma gỡ thông tin khỏi trang chủ và thông báo đó là lỗi kỹ thuật. Thế nhưng, nhiều người dùng mạng xã hội đã nhanh tay chụp lại và lan truyền thông tin này.

Lúc 18h15 theo giờ Việt Nam, lá thăm từ tay huyền thoại Shevchenko chứng tỏ thông tin bị lộ kia hoàn toàn chính xác. AS Roma sẽ chạm trán Liverpool, đá trận lượt về đúng trên sân nhà, cũng đúng vào ngày 2/5 như tiết lộ.

Những đội bóng nằm đối xứng qua trục dọc đã chạm trán.

Bên cạnh chuyện AS Roma vô tình làm lộ thông tin, có sự trùng hợp rất thú vị khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Trên poster quảng cáo tứ kết và bán kết Champions League, các cầu thủ đại diện của những đội bóng nằm đối xứng trên poster gặp nhau.

Cặp Liverpool và AS Roma tái hiện chung kết giải đấu cúp số một châu Âu mùa 1983/84. Khi đó, AS Roma được đá ngay trên sân Olympico nhưng chỉ giành 1 kết quả hòa sau 90 phút chính thức. Ở loạt đấu súng, "The Kop" đánh bại chủ nhà với tỷ số 4-2 để lên ngôi vương châu Âu lần thứ tư.

Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tại cúp châu Âu là vòng bảng thứ 2 Champions League 2001/02. Đôi bên hòa không bàn thắng ở Italy nhưng tại Anfield, "The Kop" vượt qua đối phương 2-0. Tổng cộng, 2 đội gặp nhau 5 lần ở những giải đấu chính thức. Liverpool chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi AS Roma chỉ có 1.

Cặp đấu này cũng chứng kiến màn tái ngộ của Mohamed Salah với đội bóng đã tạo bệ phóng cho anh vươn lên, thoát khỏi những ngày đen tối ở Chelsea. Chính màn trình diễn tại AS Roma giúp Salah thuyết phục Liverpool chi tiền phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ.

AS Roma chào đón Salah: "Chúng ta sẽ đối đầu nhau trong 180 phút, nhưng có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vẫn làm bạn bè suốt đời. Ngóng chờ được gặp lại anh, Salah".

Những cặp đấu có duyên nhất lịch sử Champions League

1. Bayern vs Real (24 lần đối đầu)

2. Juventus vs Real Madrid (21)

3. Barcelona vs AC Milan (19)

4. Barcelona vs Chelsea (17)

5. Inter vs Real Madrid (15)

6. AC Milan vs Real Madrid (15)

