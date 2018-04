Messi đang ở đỉnh cao còn Barca thì quá mạnh. Đó là lý do mà đội bóng xứ Catalan đá không đúng sức vẫn thắng 4-1 ở lượt đi, và đó là lý do mà AS Roma chỉ dám hy vọng sẽ tặng cho các CĐV của mình một trận đấu thật đẹp ở Olimpico, trước khi chia tay Champions League sau trận tứ kết lượt về.

Dzeko thắp hy vọng mong manh cho AS Roma

Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, luôn có những điều kỳ diệu xảy đến trong lúc ít ai ngờ tới nhất. Đêm qua ở thành Rome, điều kỳ diệu ấy mang tên AS Roma.

Bất chấp việc khoảng cách là quá lớn và Barca vẫn tung ra đội hình rất mạnh, với Messi, Suarez và Iniesta, Roma vẫn chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ kể từ buổi chiều giành Scudetto năm 2001.

Ngay ở phút thứ 6, De Rossi chuyền bóng thuận lợi để Edin Dzeko vượt qua sự truy cản của hậu vệ Barca, dứt điểm chân trái đưa AS Roma vươn lên dẫn trước. Thời điểm này, xem Barca đá, người ta vẫn có cảm giác họ muốn giữ chân, không bung hết lực. Và chính tư tưởng chủ quan ấy đã "giết chết" họ.

Messi có một trong những trận đấu tệ nhất mùa giải

AS Roma thi đấu cứ như thể đây là trận chung kết cuộc đời, và điều gì đến cũng phải đến. Phút 57, Pique phạm lỗi với Dzeko trong vòng cấm, trọng tài Turpin sau một thoáng chần chừ đã chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm đá phạt định mệnh, đội trưởng De Rossi có cú sút quyết đoán đánh bại Ter Stegen nhân đôi cách biệt. Ở lượt đi, chính De Rossi là người đá phản lưới nhà giúp Barca có bàn dẫn trước.

AS Roma gây sốc cho cả châu Âu với việc loại Barca khỏi cuộc chơi

Lúc này thì đội khách bắt đầu cảm thấy khó thở. Họ nỗ lực giành lại thế trận, tấn công chăm chỉ hơn, nhưng mọi thứ đã muộn. AS Roma, trong quyết tâm lên đến đỉnh điểm, đã làm nên điều phi thường: ghi bàn thứ ba, cũng là bàn quyết định.

Từ quả phạt góc của cầu thủ vào sân thay người là Cengiz Under phút 82, trung vệ Manolas băng vào đánh đầu hiểm hóc tung lưới Barca. Sân Olimpico như nổ tung. Tỉ số là 3-0 và là 4-4 sau hai lượt trận và đây là kết quả có lợi cho AS Roma vì họ đã có bàn thắng trên sân khách.

[ẢNH GIF] Bàn thắng quyết định của trung vệ Manolas:

Những phút cuối trận, Barca điên cuồng tấn công hòng tìm kiếm dù chỉ 1 bàn thắng. Nhưng mọi cơ hội cứ thế trôi qua trong vô vọng. Đã không có một bộ phim kinh điển như cách họ từng PSG ở vòng 1/8 Champions League mùa trước nữa. Messi và các đồng đội cay đắng rời cuộc chơi, còn AS Roma hiên ngang vào bán kết.

Nước Ý và những CĐV yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới chắc chắn sẽ phải dành lời cảm ơn cho thầy trò HLV Di Francesco, vì những điều kỳ diệu mà họ mang lại!

VietBao.vn