Đội chủ sân Olimpico thi đấu nỗ lực và chỉ cách hiệp phụ đúng 1 bàn. Chiến thắng với tổng tỷ số 7-6, Liverpool tiến vào chung kết Champions League gặp Real Madrid.

Rời Roma để đầu quân cho Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2017, Mohamed Salah tỏa sáng rực rỡ giúp Liverpool được chơi một trận chung kết Champions League sau nhiều năm chờ đợi.

Đối đầu CLB cũ ở bán kết, Mo Salah tỏa sáng với 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo đều ở trận lượt đi giúp Liverpool vượt qua Roma với tổng tỷ số 7-6 sau 2 lượt trận.

Sau khi trận bán kết lượt về khép lại, Twitter chính thức của AS Roma đã gửi lời chúc may mắn đến Mo Salah cùng đồng đội: "Thật đau khổ khi giấc mơ đến Kyiv đã kết thúc nhưng bạn (Salah) vẫn sẽ có mặt ở đó với màu áo mới. Chúc may mắn ở trận chung kết Champions League".

Thông điệp Roma gửi đến Salah.

Không ghi bàn ở trận lượt về nhưng Mohamed Salah cũng đã có 10 pha lập công tại cúp châu Âu năm nay và cùng đồng đội Roberto Firmino chia sẻ vị trí thứ 2 trên danh sách Vua phá lưới, chỉ sau Cristiano Ronaldo (15 bàn).

Thành công của Liverpool còn lan rộng đến thành Manchester. Trên trang cá nhân, tiền vệ Ilkay Gundogan gửi lời chúc mừng đến HLV Juergen Klopp. Khi còn làm việc cùng nhau tại Dortmund, Gundogan cùng Klopp đã đưa CLB áo vàng đen lọt vào trận chung kết Champions League 2012/13 nhưng vẫn phải nhận thất bại trước Bayern Munich.

Gundogan chúc mừng ông thầy người Đức.

Với 2 bàn thắng vào lưới Roma đêm qua, Liverpool chính thức vượt qua Barcelona để trở thành CLB ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Champions League. Tính đến nay, đoàn quân của Juergen Klopp đã ghi 46 bàn sau 14 trận, trong khi kỷ lục mùa 1999/2000 của Barca là 45 bàn sau 16 trận.

