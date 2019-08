Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Novak Djokovic

Federer - Nadal: Tennis siêu kinh điển

Video trận chung kết kinh điển ở Wimbledon năm nay giữa Federer và Djokovic:

Đàn chị Annabel Croft tin Nick Kyrgios đủ sức "thổi bay" cả Federer, Nadal và Djokovic

Đã từ lâu, Kyrgios được coi là một tay vợt trẻ có tài năng nhưng tính cách vô cùng ngỗ ngược của làng banh nỉ thế giới. "Chú ngựa bất kham" này từng nhiều lần bị nhận án phạt với số tiền lớn vì xúc phạm đối thủ, trọng tài lẫn các CĐV.

Cách đây không lâu, Kyrgios còn "gây bão" khi từng chỉ trích tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại Djokovic vì cho rằng ngôi sao người Serbia bị ám ảnh bệnh hoạn về việc phải giành được nhiều tình cảm yêu mến từ đông đảo fan thế giới như 2 đối thủ Federer và Nadal.

