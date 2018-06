Trước khi trở thành người yêu của Neymar, Bruna từng là một diễn viên và cô nàng đã tham gia khoảng 20 chương trình truyền hình.

Trong một chương trình có tên Nothing Remains the Same, Bruna đã khỏa thân và đóng cảnh "nóng" với một nam diễn viên.

Đoạn clip này được cho là "lên sóng" trước khi Bruna hẹn hò với siêu sao đang khoác áo CLB Paris Saint-Germain.

Clip "nóng" của Bruna và bạn diễn lại được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng.

Tuy nhiên, việc nó được chia sẻ rộng rãi trước trận ra mắt của Brazil đã khiến nhiều người lo lắng về tinh thần thi đấu của Neymar – trụ cột của đội bóng xứ sở Samba.

Được biết, Neymar và Bruna đã tái hợp sau khi chia tay vào tháng 6-2017.

Bruna và Neymar - cặp "trai tài gái sắc".

Neymar và Bruna đã có những khoảnh khắc tình tứ tại tiệc đón năm mới 2018 – đây được xem là bằng chứng đầu tiên cho thấy cặp "trai tài gái sắc" này đã quay lại với nhau.

Brazil bước vào World Cup 2018 với tư cách là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch và phong độ của Neymar được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hành trình chinh phục ngôi vương giải đấu danh giá nhất hành tinh này.

Chính "người ngoài hành tinh" Ronaldo cũng đã thừa nhận điều này.

Với vẻ đẹp không tì vết, Bruno dễ dàng chinh phục trái tim Neymar.

Cao Lực

VietBao.vn